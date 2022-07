Mondiali di atletica, buon esordio per Marcell Jacobs nei 100 metri

Si sono aperti a Eugene, in Oregon negli Stati Uniti, i Mondiali di Atletica.entrando in semifinale con il tempo di 10″04, il decimo crono di giornata.

Commenta Jacobs: “Sto male, non benissimo. Dopo questa batteria anche peggio rispetto a ieri, ma mi butto e come va, va. Mi è piaciuto il tempo di reazione, il più bello mai fatto, ma non riuscivo ad avanzare. Quando hai problemi nella corsa si fa fatica ad avanzare, ma farò tutta la notte in fisioterapia per trovare questo avanzamento”. Poi sugli avversari dichiara: “Gli altri sono in super forma, ma è soltanto il primo turno. Bisognerà vedere poi quello che si farà in finale”.

Nelle altre gare l’Italia chiude settima nella finale della 4×400 mista. Benati, Folorunso, Lopez e Mangione stampano il tempo di 3’16’’45. Oror alla Repubblica Dominicana, argento all’Olanda e bronzo agli Stati Uniti.

Nella 20km di marcia il migliore tra gli italiani è Francesco Fortunato 15esimo, mentre Gianluca Picchiottino è 32esimo. Tra le ragazze, nella stessa gara, Valentina Trapletti è ottava mentre Nicole Colombi è stata squalificata.

Nei 3000 siepi Ahmed Abdelwahed conquista la finale con il quinto tempo di ripescaggio. Sempre nel mezzofondo, Gaia Sabbatini vola alle semifinali dei 1.500 metri con il quinto posto nella batteria. Eliminate le altre azzurre Sintayehu Vissa e Federica Del Buono.

Nel lancio del peso Nick Ponzio si qualifica alla finale con una bella spallata da 21.35 metri che gli vale il quarto posto provvisorio. Bene anche Sara Fantini nel lancio del martello: finale conquistata con 72.38. Male Roberta Bruni nel salto con l’asta, dove non va oltre i 4.50 metri. Eliminata con la misura di 4.35.