Mondiali di nuoto: Cerasuolo trionfa nei 50 rana, Santoro e Pellacani oro nei tuffi

Simone Cerasuolo è una delle più belle rivelazioni dei Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Il giovane bolognese ha conquistato l’oro nei 50 metri rana permettendo all’Italia di ampliare ulteriormente il medagliere dopo la vittoria di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nei tuffi. Il portacolori delle Fiamme Oro ha concluso la prova in 26″54 anticipando il russo Kirill Prigoda (26″62) e il cinese Qin Haiyang (26″67).

La gioia di Cerasuolo. Al termine l’azzurro ha dichiarato: “Volevo vincere una medaglia, ma non era scontato. In questa specialità ho dimostrato di essere velocissimo, ma in finale non vince il più veloce, ma il più forte. Sono diventato un atleta solido: ho fatto qualche errore e c’è margine, ma l’importante era vincere. Gli errori? La partenza non è stata delle migliori, le ultime tre bracciate sono state un po’ più ampie. Ho cercato di fare il meglio possibile. La mia famiglia mi ha trasmesso dei valori che vanno oltre lo sport e sono contento di portarli avanti”.

Gli altri due acuti azzurri. Chiara Pellacani e Matteo Santoro volano sul trampolino da tre metri di Singapore e conquistano uno storico oro ai Mondiali di tuffi. Il tandem tricolore si è imposto nel sincro misto totalizzando 308.13 punti e anticipando gli australiani Maddison Keeney e Cassiel Rousseau e i cinesi Li Yajle e Cheng Zilong.

Il commento del direttore tecnico. Oscar Bertone ha detto: “Hanno provato a portarci via questa medaglia, visto che fino all’ultimo tuffo abbiamo dovuto stare attenti. La giuria sinceramente non mi è piaciuta per come ha valutato i cinesi, mentre gli australiani potevano superarci visto che avevano un tuffo più difficile. Per fortuna sono andati in gara senza pressioni, sapendo di essere da medaglia e questa volta sono stati oro”.