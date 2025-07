Cerimonia del Ventaglio al Quirinale, parla il Presidente Mattarella

Tradizionale cerimonia del “Ventaglio” al Quirinale. L’incontro del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con la stampa parlamentare è stata un’occasione per riflessioni che abbracciano politica, società e cultura. Nel discorso ha toccato i principali dossier internazionali, da Gaza alla guerra in Ucraina:. È ben noto che i Paesi dell’Unione e della Nato che, insieme alla Russia, si affacciano sul Mar Baltico nutrono la grave preoccupazione, se non – come viene enunciato – la convinzione che la Russia, dopo quella all’Ucraina, coltivi il proposito di altre, nuove iniziative di aggressione, a scapito della loro sicurezza se non addirittura della indipendenza di alcuni di essi. Questi mutamenti hanno provocato, tra le altre conseguenze, un comprensibileDisorientamento aggravato da un’abile e perversa opera di diffusione di false notizie e false raffigurazioni”.

Il Capo dello Stato ha quindi richiamato l’urgenza di leggere i segnali della storia, senza sottovalutare le dinamiche in corso: “Aspirare a essere temuti più che stimati e ammirati può, forse, produrre qualche vantaggio nell’immediato ma colpisce, incrina ampiamente e forse azzera, per il futuro, fiducia, prestigio, autorevolezza; e, quindi, stabile ed effettiva influenza nella comunità internazionale”. Poi ha sottolineato: “Sul piano della realtà delle relazioni internazionali la scelta e la postura della Russia hanno, più che stravolto, cancellato l’equilibrio; equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure di guerra. La storia – maestra di vita – che insegna che, fin tanto che non saremo riusciti a eliminare dalla vita internazionale le tentazioni di dominio su altri popoli, è l’equilibrio che impedisce di seguire le tentazioni di dominio”.

“In un panorama di per sé non facile – ha proseguito Mattarella – si è inserita la funzione delle piattaforme digitali, che non sono semplici contenitori, bensì ambienti complessi che influenzano e modellano le interazioni sociali, economiche e culturali. L’imporsi dell’Algoritmia – e un uso spregiudicato dell’intelligenza artificiale – crea egemonie che negano il pluralismo, organizzando i contenuti della rete in modo da costringere gli utenti verso canali obbligati, agendo da mediatore occulto, di ignote caratteristiche e finalità, con caratteri distorsivi, lontani da quelli della libertà e del pluralismo dell’informazione. In tal modo Internet, dalla missione di libertà espressiva e diffusiva da parte di chiunque, si converte in luogo di organizzazione e scorrerie per i propalatori delle più incredibili fake news”.

“Il mondo dell’informazione vive un’epoca di vorticosa trasformazione. Va progettata una transizione che salvaguardi la funzione dell’informazione indipendente – e quindi dei giornalisti che, a loro volta, evitino la tentazione dell’autocensura – riconoscendo e rendendo operante la sua funzione nella vita democratica”, ha concluso il Presidente della Repubblica.