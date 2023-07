Mondiali di nuoto, Paltrinieri argento e Acerenza bronzo nella 5 km di fondo. A Fukuoka valanga Setterosa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Greg e Mimmo are back. Dopo la delusione della 10 km e il mancato pass olimpico, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza tornano protagonisti ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone, conquistando rispettivamente l’argento e il bronzo nella 5 chilometri in acque libere. A conquistare l’oro è ancora Florian Wellbrock che bissa il titolo della 10 km.

Il tedesco olimpionico, campione in carica, parte e arriva in testa dopo tre giri del circuito in 53’58″0. Ai 2.5 km cedono tutti gli avversari eccetto gli azzurri, rimasti nella sua scia fino alla fine. Gregorio Paltrinieri tocca in 54’02″5, Domenico Acerenza in 54’04″2. L’altro tedesco Oliver Klemet – bronzo nella 10 chilometri – è quarto a quasi un minuto (54’57″2).Lontani gli altri protagonisti della vigilia, tra cui l’ungherese Kristof Rasovszky settimo.

Soddisfatto Paltrinieri che a fine gara commenta: “Non immaginavo di disputare questa gara. Stavo meglio in acqua rispetto all’altro giorno e c’era rammarico per il risultato della dieci chilometri. Ho l’impressione che per avere stimoli è come se avessi bisogno di una delusione. Così si accende la miccia”.“Siamo due guerrieri, non molliamo mai e l’abbiamo dimostrato – gli fa eco Acerenza – Alla fine ci abbiamo anche provato, ma Wellbrock ha dimostrato di essere il più forte”.

Super Italia di pallanuoto. E’ ancora valanga Setterosa a Fukuoka. Dopo il 27-1 sull’Argentina, nella seconda giornata del torneo mondiale femminile arriva il 24-2 sul Sudafrica. Un’altra goleada che potrebbe servire per chiudere il girone al comando. Gara archiviata già dopo due tempi nonostante i molti errori in attacco delle azzurre. Poker di Giustini, triplette di Picozzi e Palmieri. Sarà il match con la Grecia, giovedì, ad assegnare il primato e dunque il pass per i quarti senza passare dagli ottavi.