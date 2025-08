Mondiali di tuffi a Singapore, Pellacani fa tris: bronzo nel trampolino da 3 metri

Tripletta mondiale a Singapore per Chiara Pellacani nei tuffi. Dopo il terzo posto nel trampolino da 1 metro e lo storico oro conquistato nel sincro con Matteo Santoro, per la 22enne romana arriva un’altra medaglia: uno strepitoso bronzo nel trampolino da tre metri conquistato con un punteggio complessivo di 323.30. Doppietta per la Cina con Chen Yiwen (oro in 389.70) e Chen Jie (argento in 356.40). Si tratta della seconda azzurra nella storia a finire sul podio mondiale in questa gara dopo Tania Cagnotto. L’altra italiana in gara, Elisa Pizzini, chiude invece in decima posizione con il punteggio di 280.80.

Emozionatissima Pellacani a fine gara: “Ci tenevo tantissimo. Dal quarto posto di Parigi me l’ero legata al dito e ho lavorato tanto. Ha un valore molto importante per me”.

L’Italia saluta il sabato dei Mondiali di nuoto a Singapore con tre quarti posti. Quello di Simona Quadarella negli 800 stile libero. Nella gara vinta dalla strepitosa Katy Ledecky, l’azzurra firma il record europeo in 8:12.81. “Sapevo che per la medaglia sarebbe stato molto difficile – ha detto l’azzurra a Sky Sport -. Avevo in testa solo il record europeo. Sono proprio soddisfatta, questo Mondiale è una bella risposta”. Quarto anche Leonardo Deplano nei 50 stile libero. E medaglia di legno alla staffetta 4×100 mista, in cui gli azzurri hanno anche ottenuto il record italiano. Ottavo tempo, invece, per Thomas Ceccon nei 100 farfalla, mentre Silvia Di Pietro ha chiuso al settimo posto nei 50 farfalla donne.

Chiara Pellacani, nuoto, tuffi, Simona Quadarella, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano