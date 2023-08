Mondiali donne: l’Italia esce dai gironi andando ko col Sudafrica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una partita che sulla carta sembrava semplice. La sfida mondiale dell’Italia contro il Sudafrica lascia l’amaro in bocca sia perchè avviene con una squadra che non aveva mai vinto nel girone, sia perchè le azzurre hanno commesso troppi errori in un match che nei minuti di recupero si è allungato di 15 minuti (come un tempo supplementare). Alle azzurre sarebbe bastato un pareggio per blindare il secondo posto e gli ottavi dei Mondiali, visto il ko dell’Argentina con la Svezia (2-0), invece arriva una clamorosa sconfitta. Il risultato finale è 3-2 è fa volare le africane agli ottavi: inutile la doppietta di Caruso (10′ e 74′), vanificata dall’autogol di Orsi (32′) e dagli svarioni difensivi che portano Magaia (67′) e Kgatlana (92′) alla rete.

L’avvio è tutto di marca azzurra, con un grande pressing offensivo. Un forcing che dà i suoi frutti, al 10′, quando Beccari viene atterrata in area da Dhlamini e si procura un rigore, trasformato da Caruso per l’1-0. La rete però non restituisce sicurezze all’Italia ma è il Sudafrica che si rende subito pericoloso, colpendo il palo con Moodaly a Durante battuta. La giocatrice dell’Inter Women è tutt’altro che sicura tra i pali e rischia anche su un tiro dalla distanza, che si spegne di poco a lato. La Nazionale si abbassa troppo e al 32′ si fa del male da sola, con Orsi troppo sicura nel retropassaggio: la sua mossa repentina prende di sorpresa Durante, che subisce il più assurdo degli autogol per l’1-1. La reazione è immediata, col palo di Beccari in mischia, ma si va al riposo col risultato di parità.

Nella ripresa l’Italia rischia in più occasioni e mostra grande indecisione. Al 67′ la beffa: Orsi sbaglia il disimpegno, Kgatlana si invola e serve in profondità Magaia, che batte Durante per il 2-1. Le sudafricane sfiorano il tris ma Caruso al 74′ firma il momentaneo 2-2. Nel finale è l’Italia a sprecare e il Sudafrica a punire. Al 92′, infatti arriva la rete vincente di Kgatlana. 3-2. A nulla servono i sedici minuti di recupero, nei quali l’Italia costruisce una sola chance con Giacinti.

Vince il Sudafrica 3-2 e si qualifica alle spalle della Svezia e sfiderà l’Olanda negli ottavi.