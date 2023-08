Il Trofeo Hoffmann incorona i vincitori nell’edizione 2023. Quella della “ripartenza”

Quattordici serate di calcio in piazza ma anche di movida ed eventi artistici collegati al torneo nel cuore di Villaverla, circa 250 appassionati di pallone dai 16 ai 50 anni nel nuovo campo “color fornace” allestito per l’occasione, e oltre 4 mila persone che in tre settimane si sono alternate intorno all’arena del futsal tornata dopo 5 anni a fare da trait-d’union tra la stagione sportiva conclusa e quella ormai già all’orizzonte. Ha vinto la voglia di calcio, di stare insieme, di divertirsi e in altre parole di riallacciare la confidenza con la socialità prima ancora che i gladiatori ad alzare le coppe nell’11esima edizione del Trofeo Hoffmann nel mese di luglio a Villaverla.

Si è concluso venerdì con il sold-out intorno al campo di piazza delle Fornaci il ritorno del Trofeo, dedicato alla memoria Giampietro Maddalena e Roberto Maistrello, due sportivi del paese mancati negli anni scorsi. Dopo un tour de foce composto da 60 partite giocate, di cui due terzi nella fase a gironi e le 20 restanti divenute duelli veri e propri ad eliminazione diretta.

A trionfare il binomio Josic-Trifunovic, due ditte che hanno sostenuto nel torneo una vera e propria corazzata composta da calcettisti di categorie nazionali, davanti ai fedelissimi del torneo con il la squadra chiamata Ex Yu in onore della terra di origine (che si sono per così dire “consolati” con l’ambita Coppa Chiosco), alla banda in colore giallo fluo di Officina del Gusto giunta sul podio in extremis e la composta squadra di Fisio N altra semifinalista con il 4° posto finale, dimostrando il valore del giusto mix tra interpreti del calcio e del futsal.

Nella serata finale, con oltre 500 persone in piazza per seguire l’epilogo del Trofeo dopo aver applaudito anche i giovanissimi Under 15 anche loro protagonisti in piazza davanti a tanta gente, 5-3 il punteggio dell’ultimo atto. Ancora più risicato il margine della finale per il bronzo, vinto dai terzi classificati (in rimonta) per 4-3. Con un grazie sentito oltre a quelli “di rito” al meteo benevolo, che ha consentito di portare a termine il calendario con una sola serata di rinvii nonostante i temporali recenti.

Per i premi individuali miglior cannoniere del torneo il bomber della squadra seconda, Ex Yu, Strahinja Milosevic, con 13 reti all’attivo, uno solo in più di una folta schiera di altri affamati di gol che si sono sfidati fino all’ultimo tiro. Premio come miglior giocatore alla coppia di compagni di squadra composta da Loris Di Guida (serie A1 futsal, Came Dosson) e Riccardo Gastaldello (ora al Cornedo in serie A2), portiere più in forma Milan Ninic (di Fisio N) e premio fair play a Christian Dacchioni, capitano di Officina del Gusto che si è infortunato alla seconda partita ma sempre presente nonostante le stampelle a gustarsi tutto il torneo.

Nel corso delle premiazioni conclusive, presenti i familiari delle persone a cui è dedicato il Memorial, le autorità locali (il sindaco Enrico De Peron, la vice Cinzia Boscato e l’assessore allo Sport Ruggero Gonzo), i main sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della kermesse e tanta gente ancora ad applaudire quanto visto e gustato nelle tre settimane di luglio dedicate al pallone e alla vita di comunità. Con una novità, in questa edizione 2023, piaciuta eccome: l’ospitalità offerta a show e performance di artisti e artiste nel corso delle serate, curate dalla presentatrice vicentina Elena Frigo, tra balli acrobatici di cheerleader, sfilate di oggetti e capi d’abbigliamento, pole dance ed esibizioni canore dal vivo.

Con inoltre atleti ed ex atleti dello sport vicentino (tra questi citiamo il pugile Luca Rigoldi e l’ex calciatore di serie A Mauro Zironelli) insieme a dirigenti e addetti ai lavori del calcio dilettantistico ad alternarsi nelle interviste ai microfoni a bordo campo. Con l’ultima parola, per così dire, al coordinatore di tutta la macchina organizzativa, Massimiliano Crivellaro titolare di Hoffmann Cafè, che dopo i ringraziamenti assortiti rivolto allo staff di circa 20 collaboratori e agli sponsor ha salutato tutti con un “arrivederci al 2024“, assumendosi dopo mesi fatica subito l’impegno per “seconda ripartenza”.

Ecco una carrellata di belle immagini scattate dal fotografo ufficiale del torneo, Nicholas Cortiana (altre sono disponibili sulla pagina facebook)