Mondiali: la Francia strapazza la Svezia, la Norvegia elimina la Costa d’Avorio

Lo avevamo già capito durante i gironi, la conferma è arrivata in questa fase a eliminazione diretta: la Francia di Didier Deschamps fa un altro sport. Svezia strapazzata per 3-0 e transalpini agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. Mentre la Norvegia batte 2-1 la Costa d’Avorio e si regala l’ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. I “Galletti” d’Oltralpe hanno tutto per vincere questo Mondiale: fenomeni un po’ in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l’intera rosa. Contro gli scandinavi non c’è stata partita. Mbappé e Olise sono letteralmente “ingiocabili”. Si qualifica agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l’Ecuador.

La gara del New York Jersey Stadium. I fuoriclasse dei Bleus si intendono a meraviglia e giocano anche un bel calcio frutto di tanti piedi buoni e tanta potenza. Prima Mbappé poi Olise, con una splendida rovesciata, si fermano al palo. In chiusura di primo tempo, lo stesso Mbappé si inventa il gol del vantaggio: dribbling stretto e destro potente all’angolino. Nel secondo tempo la Francia mette il punto esclamativo sul match dando una spaventosa dimostrazione di forza. Barcola raddoppia al 53’, mentre al 74’ Mbappé firma la sua terza doppietta in 4 partite e aggancia a quota 6 il capocannoniere Messi.

Costa d’Avorio-Norvegia 1-2. A Dallas in Texas, gli ivoriani fanno la partita ma gli scandinavi colpiscono al 39′ con un gol capolavoro del 21enne Nusa: splendida ala sinistra di proprietà del Lipsia. Meraviglioso il suo potente tiro a giro di destro. Stesso copione nella ripresa, con gli africani padroni del campo e a segno al 74′ con l’ex atalantino Diallo. A quel punto la sfida sembra incanalata verso i tempi supplementari e invece all’86’ arriva il gol vittoria dei norvegesi: geniale imbucata di Bobb per Berg che serve a Haaland l’assist per la sua quinta rete in questo campionato del mondo. Il “Viking Row”, o “vogata vichinga” resta di moda.

Messico – Ecuador 2-0. Davanti al pubblico di casa i messicani chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Quinones al 22′ e Jimenez al 31′. La formazione sudamericana resta in dieci uomini nel recupero a causa dell’espulsione di Hincapie, allontanato dal campo dall’arbitro per aver parlato coprendosi la bocca con una mano. Il Messico attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana.