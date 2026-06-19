Tutti pronti per la San Giovanni Race, torna la corsa nel cuore della città
Appuntamento per i runners Venerdì 19 Giugno nella centralissima Piazza Chilesotti di Thiene con lo start alle ore 20. La corsa di 7 km su strada asfaltata è alla sua settima edizione. L’organizzazione della corsa anche quest’anno nelle mani del consigliere comunale delegato Alberto Vecelli che darà il via con la pistola ufficiale come nelle gare di tutto rispetto.
“Lo scorso anno la partecipazione di 220 runners da tutto il vicentino. Quest’anno ci aspettiamo di replicare anche se ci sono in concomitanza altre gare, ma sappiamo che la San Giovanni Race è ormai diventata un punto di riferimento, piacevole inizio dei festeggiamenti per la Festa del nostro Santo Patrono”, dichiara Alberto Vecelli.
‘Annunciata già la presenza di alcuni top Runners, sempre ben graditi, tra i quali Marco Padoan, già plurivinciore del Trofeo nelle sue tre passate partecipazioni ma contiamo di accogliere moltissimi altri runners.
La corsa partirà dal cuore di Thiene, piazza Chilesotti, per un totale di 7 km interamente in circuito cittadino del centro, entrando anche nei suggestivi giardini pubblici.