Mondiali: Marocco-Francia è il primo quarto di finale, eliminate Canada e Paraguay

I Mondiali 2026 adesso corrono, il primo quarto di finale è servito: sarà Marocco-Francia, in programma giovedì 9 luglio alle ore 22. Nei primi due ottavi da tabellone, infatti, i vicecampioni del mondo battono a fatica per 1-0 il tosto Paraguay, mentre i semifinalisti del 2022 superano con un netto 3-0 una delle Nazionali che ospitano questo campionato del mondo di calcio: il Canada, costretta a emigrare nello stadio texano di Houston. Curiosità storica per chi ama la cabala: anche nel 1998 la Francia negli ottavi eliminò il Paraguay battendolo 1-0 (gol di Blanc nei supplementari) e quell’anno i “Galletti” vinsero il loro primo Mondiale.Prima dell’inizio del match, è andata in scena una cerimonia per le celebrazioni del 4 luglio 1776, a distanza di 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza firmata proprio a Philadelphia. Quel giorno, le tredici colonie americane dichiararono la loro completa autonomia dal Regno Unito: nacquero gli Stati Uniti d’America.Il Paraguay è una squadra scorbutica, difficile da affrontare perchè si chiude a testuggine col 4-5-1 del ct Alfaro e di conseguenza è complicato trovare varchi; senza dimenticare che la garra paraguaiana non ti fa respirare tra pressing a tutto campo, raddoppi di marcatura, provocazioni, risse e perdite di tempo. Ne sa qualcosa la Germania eliminata proprio dal Paraguay nei sedicesimi di finale. Lo 0-0 della prima frazione di gioco, comunque, è anche frutto di una Francia spenta, lenta e priva dei guizzi dei suoi fuoriclasse.La gara non si sblocca e allora il commissario tecnico transalpino al 60′ punta su Doué che entra al posto di un deludente Barcola. E proprio l’attaccante campione d’Europa col Paris Saint Germain, 5 minuti dopo il suo ingresso, slalomeggia in area fino a farsi atterrare. Il mediocre arbitro Tantashev non vede, ma, viene richiamato dal Var e dopo revisione al monitor concede il rigore che Mbappé trasforma. In tal modo, l’attaccante del Real Madrid aggancia Messi a quota 7 in vetta alla classifica marcatori.Nel primo tempo meglio i canadesi, in 45 minuti complessivamente equilibrati dove, però, la squadra dello juventino David si è resa più pericolosa di quella del romanista El Aynaoui. Quest’ultimo un punto fermo della Nazionale guidata dal ct Mohamed Ouahbi, perchè grande recuperatore di palloni ed equilibratore della manovra marocchina.Nella ripresa il copione cambia decisamente, il Marocco ingrana la marcia e al 50′ passa in vantaggio: dalla destra, Hakimi su punizione anzichè crossare tocca corto per Ounahi che insacca con un bel destro dal limite dell’area. Il Canada prova a reagire, ma, in contropiede subisce lo 0-2 all’82’: ancora Ounahi che fa doppietta finalizzando una splendida ripartenza. I marocchini chiudono il conto con Rahimi al 97′.

Il bilancio dei sedicesimi di finale. Rispetto alla fase a gironi, l’inizio delle gare a eliminazione diretta ha alzato il livello di spettacolo ed emozioni. Conferme positive anche per arbitraggi e Var: polemiche ridotte all’osso. Dopo Germania e Olanda, non ci sono state altre vittime eccellenti. Pertanto, archiviate Canada-Marocco 0-3 e Paraguay-Francia 0-1, prepariamoci a vivere altre 6 belle sfide: Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Da qui usciranno le magnifiche 8 del mondo.