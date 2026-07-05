Stem Racing, il team Proioxis si conferma Campione d’Italia per il secondo anno di fila

Dopo la vittoria del 2025, il team Proioxis dell’Itis Silvio De Pretto di Schio si riconferma campione d’Italia nel 2026. Le fasi finali del campionato nazionale di Stem Racing si sono svolte presso il circuito del Mugello, in un weekend reso possibile dall’ospitalità di Ferrari e Stem Racing Italy. L’esperienza si è svolta nell’arco di due giornate: sabato 20 giugno, oltre all’introduzione e all’allestimento degli spazi, il team ha avuto l’occasione di incontrare vari ospiti, mentre domenica 21 giugno ha visto i ragazzi cimentarsi nelle sfide decisive.

Immersi nell’atmosfera elettrizzante del tracciato, con l’emozionante rombo delle moto che giravano in pista a fare da sottofondo, i giovani scledensi hanno affrontato le gare vere e proprie: dai lanci in pista delle vetture, alle presentazioni dei loro portfolio tecnici, fino alla costruzione del proprio pit display (lo stand ufficiale del team). L’esperienza, arricchita dal confronto con gli ospiti presenti e dal grande valore aggiunto portato da Ferrari, ha garantito al team di godersi al meglio questa preziosa occasione di crescita.



La vittoria ha un sapore ancora più dolce se si considera il carico di lavoro del team. I ragazzi di Proioxis, infatti, si stavano già impegnando duramente per partecipare ai Mondiali di Singapore del prossimo ottobre, dove avranno l’onore di rappresentare l’Italia. Gestire parallelamente le energie per due campionati di questo calibro è una sfida complessa, ma aver portato a casa l’oro è la prova tangibile di come tutto sia possibile quando si lavora come una squadra coesa.

Il dominio del team è stato certificato dalla conquista di ben tre riconoscimenti fondamentali, che evidenziano come la squadra sia risultata la migliore in altrettanti ambiti chiave della competizione: Sponsorship and Marketing Award, a testimonianza di una gestione eccellente delle partnership, dell’immagine e delle risorse; Manufacturing Award, a premiare la qualità, la precisione e l’innovazione nel processo di manifattura e produzione dei componenti; Fastest Car Award, il premio più ambito in pista, assegnato per aver realizzato la vettura più veloce del campionato.

Un successo di questa portata non nasce mai per caso, ma è il risultato di un profondo lavoro di squadra. Il team ufficiale, sceso in prima linea per difendere i colori dell’istituto, è composto da sei membri: Michele Gasparini (Team Leader), Luca Ziroldi (Business Lead), Cristian Rebasti (Pilot), Lorenzo Cezza (Car Designer), Ottaviano Pietro Bassan (Marketing Lead) e Mila Gobbi (Docs Lead). Ma il lavoro necessario per arrivare a una vittoria concreta è reso possibile anche da chi opera instancabilmente nel background senza essere inserito nel team ufficiale. Per questo motivo, un ringraziamento importante va a Matteo Tasca, Samuele Vinante, Giulio Minchio, Andrea Minchio, Alice Roverato e Giovanni Marcante.

Fondamentale il supporto scolastico. I ragazzi sono stati seguiti con dedizione dai professori in questo lungo percorso: un plauso speciale va al referente del progetto, Fabio Pesavento, e ad un altro docente di vitale importanza per la riuscita, Luca Zanrosso. Ad accompagnare e sostenere la squadra in questa trasferta era presente anche il preside, Giovanni Rizzi. Un ringraziamento, infine, a chi ha creduto nel progetto. Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor, tra i quali Siggi Group, per aver supportato e permesso di vincere anche questa stagione, e questo campionato. Un grazie speciale va anche a chi ha donato al crowdfunding, dimostrando un sincero interesse per il progetto e di credere nei giovani talenti del territorio.

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