Mondiali: show di Ronaldo e cinquina del Portogallo. L’Inghilterra stecca col Ghana. Colombia qualificata
Tris di Cristiano e punto esclamativo sul match. Minuto 39, gli uomini del commissario tecnico Martinez ipotecano la sfida: bel passaggio filtrante di Bruno Fernandes per CR7, il quale, con un delizioso tocco in diagonale firma la sua personale doppietta. A quel punto, con il risultato in ghiaccio, il Portogallo gestisce fino al poker che arriva quasi per caso al 60′: corner di Bruno Fernandes, tocco di tacco di Joao Felix e pasticcio tra Khusanov e il portiere Nematov che butta il pallone nella sua porta. Il pokerissimo lo sigla Rafa Leao entrato all’83’. Dopo un paio di sgasate delle sue, l’attaccante milanista all’87’ cala la cinquina con un destro secco sotto la traversa. Portogallo vicino al passaggio del turno. Uzbeki a un passo dall’eliminazione.
Il Ghana frena l’Inghilterra. Secondo turno del Gruppo L: al Boston Stadium di Foxborough, sotto il diluvio ma fortunatamente senza fulmini, finisce a reti bianche tra britannici e ghanesi. Nel corso del primo tempo ci provano, ma, senza successo, Rice e Madueke. A quel punto il commissario tecnico dell’Inghilterra Tuchel prova a dare la scossa con i cambi, però, nella ripresa gli inglesi hanno una sola vera occasione da gol e nel finale di gara: la traversa di O’Reilly, seguita dal tiro alle stelle di Kane da due passi dopo la respinta del legno. Il Ghana, dal canto suo, dimostra di saper difendere bene come da filosofia del suo ct Carlos Queiroz e si merita un pareggio che, come per l’Inghilterra, profuma tanto di qualificazione ai sedicesimi di finale.
Nello stesso Gruppo la Croazia conquista la prima vittoria ai Mondiali 2026 superando Panama per 1-0. Decide una rete di Budimir al 54′. Modric e compagni grazie a questo risultato salgono a quota 3 punti mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Questa è stata anche la partita numero 200 di Luka Modric con la maglia della Croazia e la 21esima partita di fila giocata a un Mondiale con la sua nazionale.