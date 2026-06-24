Mondiali: show di Ronaldo e cinquina del Portogallo. L’Inghilterra stecca col Ghana. Colombia qualificata

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Dopo il deludente esordio con pari contro la Repubblica Democratica del Congo, il Portogallo comincia a carburare, ritrova Cristiano Ronaldo e rifila una “manita” all’Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro: uno dei pochi italiani presenti a questi Mondiali 2026. In Texas, allo Houston Stadium, per la seconda giornata del Girone K finisce 5-0 per i lusitani trascinati da CR7, che risponde così al suo eterno rivale Leo Messi. Sesto minuto di gioco: cross dalla destra di Cancelo e girata vincente di Ronaldo che diventa il primo e unico calciatore della storia del calcio a segnare in sei campionati del mondo disputati. Al 17′ CR7 ha un’altra occasione, ma, a sorpresa lascia un ghiotto calcio di punizione a Nuno Mendes che ringrazia e insacca.



Tris di Cristiano e punto esclamativo sul match. Minuto 39, gli uomini del commissario tecnico Martinez ipotecano la sfida: bel passaggio filtrante di Bruno Fernandes per CR7, il quale, con un delizioso tocco in diagonale firma la sua personale doppietta. A quel punto, con il risultato in ghiaccio, il Portogallo gestisce fino al poker che arriva quasi per caso al 60′: corner di Bruno Fernandes, tocco di tacco di Joao Felix e pasticcio tra Khusanov e il portiere Nematov che butta il pallone nella sua porta. Il pokerissimo lo sigla Rafa Leao entrato all’83’. Dopo un paio di sgasate delle sue, l’attaccante milanista all’87’ cala la cinquina con un destro secco sotto la traversa. Portogallo vicino al passaggio del turno. Uzbeki a un passo dall’eliminazione.

Sempre nel gruppo K la Colombia strappa il pass per i sedicesimi battendo il Congo 1-0. Nella notte italiana è una rete di Daniel Munoz al 76′ che permette ai sudamericani di salire a quota 6 punti e di qualificarsi alla prossima fase con un turno di anticipo. La formazione africana resta ferma a quota 1.