Vicenza è ancora “Comune Ciclabile”

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Vicenza si conferma ComuneCiclabile anche per l’edizione 2026, ottenendo la bandiera gialla di Fiab confermando il punteggio di 3 bikesmile. Il riconoscimento è stato ritirato a Rimini dalla funzionaria del settore mobilità Nicole Grendele in occasione di Velo-city 2026, il summit mondiale sulla mobilità ciclabile e le politiche urbane sostenibili, un evento di particolare rilevanza per il nostro Paese, dal momento che questo appuntamento organizzato dall’European Cyclists’ Federation, di cui Fiab fa parte, mancava dall’Italia dai primi anni Novanta.

ComuniCiclabili prevede l’assegnazione delle bandiere gialle ai comuni che si impegnano nel promuovere una mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta, leva strategica imprescindibile per la qualità urbana, la sicurezza stradale, la salute pubblica e l’attrattività del turismo sostenibile. I “ComuniCiclabili” Fiab sono 172 in Italia, 27 in Veneto, 5 nel Vicentino.

“Essere confermati tra i comuni ciclabili italiani per il nono anno consecutivo è motivo di grande soddisfazione – dichiara l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller – e testimonia il lavoro svolto da questa amministrazione per rendere Vicenza una città sempre più sostenibile e sempre più a misura di biciclette. Crediamo nella ciclabilità come modello di mobilità strategica per il futuro: proseguiremo su questa strada continuando a investire in interventi che rendano la mobilità sempre più sicura con particolare attenzione all’accessibilità delle scuole”.

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