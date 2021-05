Montecarlo: Verstappen si prende GP di Monaco e primato Mondiale. Il ferrarista Sainz è 2°, amarezza Leclerc

. La Ferrari si consola con l’ottimo secondo posto di Carlos Sainz. Sul gradino più basso del podio, Lando Norris della McLaren. Male il campione del mondo Lewis Hamilton, solo 7°. Il britannico della Mercedes perde così anche la vetta della classifica piloti. Adesso guida Verstappen con 105 punti, Hamilton è a quota 101 davanti a un grande Lando Norris che con 56 punti scavalca Bottas prendendosi il terzo posto anche nella graduatoria iridata. Successo numero 12 in carriera, per l’olandese della Red Bull. Prossima tappa del Mondiale 2021: GP dell’Azerbaigian il 6 giugno.

La Formula 1 moderna è sempre più “Formula noia”; sul circuito cittadino del Principato, al di là del immutabile fascino di questo GP, la gara è ancora più noiosa. E in genere chi scatta dalla pole si aggiudica la corsa visto che i sorpassi sono praticamente impossibili. Stavolta Verstappen è partito dalla prima fila ma non dalla pole dopo il forfait di Leclerc. Una posizione in quella che è considerata la parte “più sporca” della griglia. Ma l’olandese della Red Bull è partito benissimo e con aggressività ha chiuso il tentativo di sorpasso di Bottas su Mercedes. Successivamente, il pilota finlandese è stato costretto al ritiro mentre era secondo: gomma destra incastrata causa dado spanato e impossibile da rimuovere.

La grande delusione di Charles Leclerc. Un week-end agrodolce per “il Principino”: più agro che dolce per la verità, decisamente amaro. Di sabato la straordinaria pole position conquistata al termine delle qualifiche, poi il rischio di una penalità di 5 posizioni in griglia per un errore. Rischio scongiurato definitivamente domenica mattina. Ma poco prima del via la doccia fredda per il monegasco padrone di casa: costretto al forfait per problemi al semiasse della sua Rossa emersi durante il warm up. Dunque, Leclerc non solo ha dovuto rinunciare alla splendida pole centrata, ma è stato addirittura costretto a rinunciare alla corsa. Il ferrarista è stato abbracciato dal principe Alberto di Monaco che ha cercato di consolarlo.