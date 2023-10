MotoGp Australia, vince Zarco, sul podio Bagnaia e Di Giannantonio

Johann Zarco ha centrato la prima vittoria in carriera in MotoGP. Jorge Martin, dopo aver dominato per ventisei dei ventisette giri, è stato superato a metà dell’ultimo passaggio dal suo compagno di squadra Zarco, da Francesco Bagnaia e da Fabio Di Giannantonio che completano il podio in sella rispettivamente alla Ducati Lenovo e a quella Gresini. Martin deve quindi accontentarsi del 5° posto dietro alla KTM di Brad Binder. Nella top ten poi ci sono Marco Bezzecchi, Jack Miller, Aleix Espargarò, Alex Marquez ed Enea Bastianini.

Succede praticamente tutto all’ultimo giro. Dopo aver dominato il GP fino all’ultimo Martin è andato in calo per via del consumo delle gomme ed è stato rimontato da tutti gli inseguitori. Adesso Bagnaia che ha chiuso il GP Australia in seconda posizione, realizzando un sorpasso fantastico su Martin all’ultimo giro, incrementa a 27 punti il vantaggio sullo spagnolo nel Mondiale. Primo podio in MotoGP per Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso la gara in terza posizione.

A causa di un peggioramento delle condizioni meteo previste a Phillip Island, dove sono attese raffiche di vento anche fino a 70 km orari, la Dorna ha nuovamente modificato il programma: la Sprint Race è stata anticipata di un’ora, scatterà domani alle 4 ora italiana.