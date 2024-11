MotoGP, Bagnaia domina la sprint e Martin è 3°. Domani si decide il mondiale

Chissà se questo sabato potrà essere sufficiente a Pecco Bagnaia per confermarsi campione del Mondo di MotoGP. Il pilota torinese della Ducati in mattinata ha messo a segno un'ottima pole position a Barcellona, in vista della gara di domani. E poi nel pomeriggio ha dominato la sprint, chiudendo la giornata con un grande successo. Bagnaia ha infatti ridotto a 19 punti il distacco dal leader del campionato Jorge Martin e dalla sua Ducati Pramac. Sul traguardo ha infatti preceduto il compagno di scuderia Enea Bastianini, capace a sua volta di una rimonta importante con un sorpasso rimarchevole ai danni del leader spagnolo proprio all'ultimo giro.

A questo punto il pilota ufficiale della Ducati ha solo due possibilità per vincere il titolo mondiale: arrivare primo nella gara di domani e sperare che Martin arrivi oltre la decima posizione, o concludere la gara al secondo posto e sperare che lo spagnolo arrivi oltre la quindicesima posizione. Scenari complicati, ma non impossibili. Se invece Bagnaia finisse dal terzo posto in giù allora il titolo mondiale finirebbe di certo a Martin.

“Oggi ho centrato l'obiettivo, poi domani dovremo ripeterci – ha commentato Bagnaia a caldo dopo la sprint -. Fare più di così è impossibile, Martin è stato fantastico e domani vedremo. Per oggi sono molto contento”, ha aggiunto. “È stata la sprint più facile, sapevo che Martin non avrebbe rischiato. Ho controllato cercando di capire qualcosa anche per domani. Più di così non possiamo fare, poi domani quel che sarà sarà”, ha continuato il campione del mondo in carica che poi ha espresso grandi apprezzamenti sul compagno di squadra Bastianini.

Al Gran premio della Solidarietà – ribattezzato così in seguito al cambio di sede dopo l'alluvione di Valencia – Martin sa di giocarsi tanto, quasi tutto. E lo dimostra la strategia di oggi: lo spagnolo ha corso la sua sprint senza andare a cercare rischi. “Mi sento bene, è stata una battaglia fantastica con Bastianini. Ho cercato di correre normalmente, ci ho provato, ho attaccato, ma forse ho sbagliato la scelta della gomma anteriore”, ha detto Martin. “Penso di essere comunque sulla strada giusta e cerchiamo di chiudere tutto nel migliore dei modi domani“, ha continuato il pilota leader del campionato che dall'anno prossimo correrà su Aprilia.