Trattore rischia di finire nel Bacchiglione, fermato da una pianta “provvidenziale”

Ha rischiato seriamente il peggio un operatore impegnato nello sfalcio dell’erba sulle sponde del fiume Bacchiglione, lungo il corso d’acqua in territorio di Longare. Il trattore su cui sedeva la persona incaricata dell’intervento si è ribaltato sul tratto in pendenza, con il mezzo a venire bloccato per fortuna da un albero, evitando così di finire nell’acqua.

L’intervento dei vigili del fuoco sul posto, in via Municipio, è stato richiesto intorno alle 15 di sabato, con impegnate le squadre del 115 del comando provinciale di Vicenza. Si è resa necessaria un’autogru per riportare con ruote a terra il mezzo agricolo, operando non senza difficoltà per la natura del luogo.

L’incidente sul lavoro odierno non ha prodotto conseguenze fisiche per l’operatore, che può dirsi fortunato per aver evitato di incappare in un infortunio grave. Il trattore, agganciato e issato in strada dopo quasi tre ore di lavoro dei vigili del fuoco, ha riportato invece dei danni comunque non tali da pregiudicarne l’utilizzo.