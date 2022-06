MotoGP, Jack Miller saluta la Ducati: c’è la firma con Ktm

Il pilota australiano, oggi compagno di squadra di Francesco Bagnaia, ha firmato uncon la casa austriaca anel prossimo Mondiale. Miller lascia così la casa di Porgo Panigale dopo cinque stagioni, tre con il team Pramac, le ultime due nella squadra ufficiale, con un bilancio di due vittorie e 16 podi.

La notizia del divorzio tra Jack e la Rossa era già nell'aria, con uno tra Enea Bastianini e Jorge Martin, candidato a diventare nella prossima stagione il compagno di Pecco Bagnaia. La Ducati aveva offerto al ventisettenne la possibilità di restare in famiglia, tornando alla Pramac, offrendogli però soltanto un anno di contratto. In Ktm, invece, dove Miller sostituirà Miguel Oliveira, ecco pronto un biennale con Miller che ritroverà Francesco Guidotti, suo capo per tre stagioni in Pramac. “Saranno due stagioni entusiasmanti – commenta a stretto giro il team manager – Conosco bene il suo valore e ci aiuterà molto nel nostro progetto”.

“Sono stati cinque anni davvero importanti per me” le parole di Miller dopo l'ufficialità della firma con Ktm. “Insieme al Pramac Racing Team e al Ducati Lenovo Team sono cresciuto molto come pilota e anno dopo anno mi sono sempre sentito la versione migliore di me stesso. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida, ma ora voglio pensare a concludere questa ultima stagione che mi resta con la mia squadra nel miglior modo possibile” dice il pilota ringraziando “tutta Ducati Corse, il mio team, Gigi, Paolo, Davide e tutte le persone che hanno lavorato insieme a me in queste cinque stagioni insieme”.