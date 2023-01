MotoGP, la nuova Yamaha toglie i veli: M1 più aggressiva e camouflage

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Aggressiva e camouflage. Si presenta così la nuova Yamaha, pronta ad inaugurare la stagione 2023 della MotoGp. La casa giapponese è stata la prima a togliere i veli alla propria moto. Formazione invariata per la Yamaha 2023 con la confermata coppia di piloti formata dal francese Fabio Quartararo e dall’italiano Franco Morbidelli che sul palco di Giacarta hanno mostrato i nuovi colori della M1: oltre ai classici colori blu e nero compare anche il grigio. Un’idea realizzata dal designer Aldo Drudi, già famoso nel mondo del motorsport per le grafiche geniali prodotte per Valentino Rossi. E sulla parte alta del cupolino è visibile anche un tocco di arancione, per via dell’introduzione di uno sponsor.”Vogliamo trasmettere l’idea di una moto aggressiva, che si prepara per andare in guerra, per lottare” ha detto Lin Jarvis, managing director della Yamaha, ha presentato la moto.

“Siamo pronti per tornare a vincere” è la promessa fatta da Quartararo. L’obiettivo del Diablo è provare l’assalto al titolo perso nel finale della scorsa stagione nel duello con la Ducati di Pecco Bagnaia. “È sempre bello vedere la livrea che utilizzerai nel nuovo campionato. Abbiamo imparato molte cose dall’ultima stagione, questo ci aiuterà a fare un ulteriore step quest’anno, abbiamo lavorato duramente. Credo nel mio team, riporteremo il titolo alla Yamaha” ha detto il francese.

Morbidelli sente invece la necessità di riscattare una stagione molto deludente. Il 2022 è stato un anno complicato e il pilota italiano spera di tornare al suo livello nel 2023: “Sono davvero entusiasta. In Yamaha siamo tutti molto carichi e sono già innamorato di questa nuova livrea, ha una linea bellissima, mi piace molto e ci trasmetterà ancora più energia. Si dice che quando perdi, è l’occasione per imparare di più: è per questo motivo che ho imparato molto nel 2022. Spero possa essere l’anno del riscatto per me, ho più esperienza e sento che stiamo lavorando nella direzione giusta, mi è mancato non poter salire sul podio con la sensazione di stappare lo champagne”.

A loro si aggiunge Cal Crutchlow, che svolgerà i test MotoGP 2023 in Malesia, dal 10 al 12 febbraio.