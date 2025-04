Il saluto tra le “sue” montagne: l’addio a Pertile, tra i primi del Soccorso Alpino in Altopiano

E’ stato salutato oggi, con il conforto silenzioso e perenne dall’Altopiano di Asiago e dei Sette comuni e della montagne di cui è stato tra i massimi conoscitori ed esperti per tanti anni, l’alpinista e soccorritore Marco Pertile. Nel primo pomeriggio di venerdì si sono svolte infatti le esequie di un uomo molto amato nella cittadina, decano tra i volontari del Soccorso Alpino altopianese di cui è stato praticamente tra i primi a mettere in azione la stazione di Asiago, per lui una “seconda casa” come in molti ricordano dall’indomani della sua morte.

Pertile era malato da tempo ed è spirato all’inizio di questa settimana, amorevolmente assistito dalla moglie Marina, dai due figli e dai nipoti che gli hanno portato gioia e conforto fin quando hanno potuto stargli accanto. Il funerale è stato celebrato nel Duomo di Asiago.

Tanti i “volti della montagna” presenti in occasione dell’ultimo saluto terreno, ricordando una figura di fondamentale importanza che ha rivestito per 18 anni il ruolo di presidente del gruppo locale. Guida tra le “guide”, ha ricoperto con dedizione e passione questo incarico dal 1986 al 2004. Operando non solo sull’Altopiano dove era cresciuto, ma anche in svariate aree di calamità naturali in Italia, spinto dal suo grande e buon cuore di volontario sempre disposto a caricarsi lo zaino in spalle per offrire il proprio aiuto. Un’abnegazione e un altruismo d’altronde riconosciuti e premiati, ad esempio con l’attribuzione del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ma anche dalla sua città con il conferimento della medaglia d’oro al merito.

“Una persona leale con un carattere buono e un carisma da tutti riconosciuto”. Così lo ricorda uno dei colleghi soccorritori di cui Marco Pertile è stato maestro prima ancora che amico. “Aveva le nostre montagne nel cuore”, aggiunge un altro cittadino altopianese che ne ha condiviso un tratto di vita. Anche dal Comune vicino di Gallio, di cui è stato cittadino onorario dal 2018, sono tantissime le attestazioni di stima, riconoscenza e valorizzazione della dedizione dimostrata da Pertile nel corso del suo servizio.

’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.