MotoGP, scatta il Mondiale 2023: la prima pole è di Marc Marquez

Al via il Motomondiale 2023. Nella classe MotoGP è di Marc Marquez la prima pole position dell’anno. A Portimao per il Gran Premio del Portogallo, il centauro della Honda ha beffato tutti all’ultimo tentativo con un tempo record: 1’37″226. In prima fila con lo spagnolo c’è Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale: nelle qualifiche secondo crono per lui a 64 millesimi da Marquez. Terzo tempo per Jorge Martin, staccato di poco più di due decimi con la Desmosedici Pramac.



Il resto della griglia di partenza. Seconda fila per la migliore delle Aprilia, quella dell’idolo di casa Miguel Oliveira che precede la Ktm di Jack Miller e la Ducati di Enea Bastianini. Dunque, le prime prove ufficiali della stagione hanno regalato belle emozioni e la sorpresa di un Marc Marquez tornato a essere “il Marcziano”. L’ex campione del mondo ha dato spettacolo giocandosi il tutto per tutto all’ultimo giro.

In attesa della gara, piccola sconfitta per la Ducati dominatrice del 2022. Bisogna dire però che Bagnaia ha assaporato il gusto della pole, nonostante una caduta nelle libere 3; Pecco è stato frenato dal traffico nel momento clou della sessione finale. Sul passo, però, Bagnaia è decisamente superiore a Marquez e agli altri. E questo fa ben sperare in vista del GP in terra lusitana.

Bene Martin e le Aprilia. Il pilota iberico ha ribadito di essere molto forte nel giro secco, mentre le RS-GP sembrano pronte a lottare per il podio sia con il padrone di casa Oliveira che con Maverick Vinales; anche se quest’ultimo ha chiuso le qualifiche con il settimo tempo. Bastianini e Aleix Espargarò, invece, avrebbero potuto fare meglio; ma mentre l’italiano ha comunque difeso la seconda fila, lo spagnolo non è andato oltre la 12esima posizione, anche a causa di una scivolata.

Gli altri piloti e la gioia di Marquez. Male Fabio Quartararo preceduto dalle Ducati del team VR46 guidate da Marco Bezzecchi e Luca Marini, e dal connazionale Johann Zarco. Al termine delle qualifiche è andata in scena tutta la felicità di Marquez per la pole centrata: “Ho fatto il giocoliere, non è stato il modo più bello di farlo perché devi andare dietro a uno in scia, ma con la Honda so che è l’unico modo di farlo”. La gara MotoGP di Portimao è in programma domenica 26 marzo alle ore 15.