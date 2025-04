Calcio in lutto, si è spento a 84 anni Jair, protagonista dell’Inter di Herrera

Il mondo del calcio piange una delle sue leggende. a 84 anni è morto, all’età di 84 anni, Jair da Costa, conosciuto da tutti semplicemente come Jair. In Italia fu grande protagonista con l’Inter di Helenio Herrera tra il 1962 ed il 1972. Con i nerazzurri in un decennio vinse quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Non solo, per 3 stagioni consecutive finì anche in doppia cifra di gol. Soprannominato “La Freccia Nera” per la sua straordinaria velocità sulla fascia destra, Jair approdò all’Inter nell’estate del 1962, dopo aver mosso i primi passi professionistici nel Portuguesa, in Brasile.

Una carriera da sogno. Il suo momento più alto in maglia nerazzurra resta il gol decisivo nella finale di Coppa dei Campioni 1964-1965 contro il Benfica, disputata a San Siro. Una carriera italiana interrotta solo per una stagione, quella 1967-1968, vissuta con la maglia della Roma. Nel 1972 Jair fece ritorno in patria, vestendo i colori del Santos per altre due stagioni prima di chiudere la carriera. In Nazionale, anche senza presenze sul campo, si fregiò del titolo di campione del mondo nel Mondiale cileno del 1962, entrando comunque nella storia del calcio brasiliano.

E l’Inter ha onorato sui suoi profili social la scomparsa di Jair. “E’ scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter. Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternità di una squadra leggendaria. Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento difficile”, il messaggio di cordoglio del club nerazzurro.