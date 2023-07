Nations League: Italvolley travolgente contro l’Argentina, azzurri in semifinale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Italvolley da sballo in Nations League. Gli azzurri battono nettamente l’Argentina e volano in semifinale. Sabato la sfida agli Stati Uniti sognando la finalissima. Italia-Argentina 3-0, questi i parziali: 25-17, 25-13, 25-14. L’Italia di coach De Giorgi schiera la miglior formazione possibile. Per i sudamericani si capisce fin dall’inizio del match che sarà una giornata parecchio complicata. L’Italia punta molto sulla battuta per mettere in difficoltà la distribuzione di De Cecco e la manovra riesce nel migliore dei modi.

Cammino subito in discesa per la nostra Nazionale. Michieletto e compagni, infatti, prendono subito il largo senza lasciare agli avversari la possibilità di rientrare. C’è molta differenza in campo tra le due squadre: il muro italiano con Russo fa il suo lavoro e l’attacco infallibile completa l’opera. L’Italia nel secondo set è devastante raggiungendo addirittura un vantaggio di 20-8.

A parte qualche piccola sbavatura il controllo della partita è saldamente in mano agli azzurri. La concentrazione dell’Italia non cala nemmeno nel terzo set. Gli azzurri mantengono alta la pressione sulla ricezione argentina, mentre in difesa si rivede il miglior Balaso. La stessa ultima frazione scorre via molto velocemente; soprattutto perchè il solito Russo dà il meglio di sé a muro, lasciando nel panico i sudamericani.

I prossimi appuntamenti della fase finale di questa Nations League 2023. A Danzica in Polonia, l’Italia tornerà in campo sabato per la semifinale contro gli Stati Uniti che hanno battuto 3-2 la Francia campione olimpica in carica. Giovedì 20 luglio sono in programma gli altri due quarti di finale: Polonia-Brasile e Giappone-Slovenia. Domenica prossima la finale dove speriamo di trovare gli azzurri.