Nations League: la Croazia è la prima finalista. Stasera tocca all’Italia

E’ la Croazia la prima finalista della Uefa Nations League. La squadra di Dalic batte l’Olanda per 4-2 dopo 120 minuti. Vantaggio Orange al 34’ con Malen, poi nella ripresa i croati la ribaltano con Kramaric (55’) e Pasalic (72’). Noa Lang illude la squadra di Koeman al 96’, poi nei supplementari le reti di Petkovic e Modric. Ora la Croazia attende la vincitrice dell’altra semifinale tra Italia e Spagna che è prevista stasera alle 20.45.

La Nazionale di Roberto Mancini cercherà di chiudere una stagione internazionale brillante a livello di club ma che pretende anche un segnale di riscossa in chiave azzurra, senza aspettare Euro 2024. La Spagna, avversaria stasera in semifinale a Enschede, è un ostacolo duro ma anche molto motivante per gli azzurri. “Per noi è un successo essere arrivati alla fase finale del torneo, è la seconda volta che ci riusciamo ed è un bel risultato, specie perché avevamo un gruppo difficile”, ha spiegato Mancini, che si è detto contento di poter contare di nuovo su un attaccante d’esperienza come Immobile, mancato a lungo per infortuni. “Ora Ciro sta bene, e con lui anche Chiesa. Saranno importanti per noi – ha ammesso – . Penso che viste le due partite in tre giorni giocheranno entrambi”, ha spiegato, senza però svelare le sue idee per i titolari in attacco, dove sono in ballo anche Retegui, Raspadori e il rientrante Zaniolo. Le scelte negli altri reparti: Bastoni, rimasto in Italia con l’influenz, sarà sostituito dal granata Buongiorno. Centrale di Toloi, mentre l’interista Acerbi potrebbe cominciare dal 1′ al posto di Bonucci.

Quello in Olanda sarà il 13° faccia a faccia e anche per gli spagnoli guidati dal nuovo ct, Luis De La Fuente, riveste una particolare importanza. L’Italia per l’occasione indosserà una divisa particolare, bianca con dettagli in oro, che celebra il 125° anniversario della Figc ed è ispirata a quella indossata dagli azzurri nella loro partita esordio, quando il 15 maggio 1910 batterono la Francia 6-2.