‘Alto Vicentino Colleziona’: al via domani la tre giorni dedicata al collezionismo

Sarà la passione per il collezionismo ma anche per la storia che si rivela attraverso vecchie cartoline e non solo il carburante di una manifestazione che si preannuncia di grande interesse e che prenderà il via domani sera ad Arsiero.

‘Alto Vicentino Colleziona‘ è il titolo della kermesse che porterà nel comune valligiano oltre 50 espositori provenienti da molte regioni del nord e del centro Italia, riuniti per condividere le più belle raccolte di francobolli, monete, vecchi fumetti e appunto cartoline che valgono come un tuffo nel passato più o meno recente del nostro Paese. Una rassegna di indubbio interesse anche per il valore delle collezioni che si potranno ammirare e che grazie al racconto dei loro proprietari sapranno entusiasmare anche un pubblico meno esperto ma comunque affascinato da questo mondo fatto di tanta dedizione e ricerca.

Il primo appuntamento che darà il via all’attesa tre giorni fortemente voluta dalla Pro Loco di Arsiero con il fattivo contributo di Mirco Trenti, giovane ma affermato collezionista, sarà l’incontro presso la sala Conferenze di Piazza Rossi con Gianni Bellini, il più grande collezionista al mondo di figurine Panini che ne detiene la cifra record di ben due milioni e mezzo spalmate in oltre 4000 album di calciatori dagli anni Settanta in avanti. E proprio con il recordman che ha rivelato di avere pezzi che valgono quasi mille euro ciascuno ma di non volersene comunque privare, saranno presenti l’ex portiere Adriano Bardin, figli di ex calciatori del glorioso Lanerossi e il gruppo Arbitri AIA della sezione Aldo Frezza di Schio, rappresentati dal Presidente Michele Dalla Vecchia assieme ad alcuni fischietti effettivi.

Venerdì 16 e sabato 17 stavolta al Palazzetto dello Sport comunale di Via Nazioni Unite dalle 9 alle 18.30, l’evento entrerà nel vivo. Aperto a tutti con orario continuato ed entrata gratuita, il convegno fieristico vero e proprio godrà anche di preziosi punti informazioni grazie al Club Collezionisti Thiene, il Circolo Cornedese, il Circolo Sette Comuni ed il Circolo ‘Guglielmo Marconi’ di Sasso (Bologna). Tempo permettendo, nelle pertinenze del palazzetto, sarà allestito anche un mercatino vario dell’antiquariato.