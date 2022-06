Nba, i Golden State Warriors vincono il settimo anello. Battuta Boston in gara 6

Settimo titolo per i Golden State Warriors, che diventano Campioni Nba battendo 103-90 i Boston Celtics in gara-6 al TD Garden e chiudendo la serie sul 4-2. Non può non sorridere coach Steve Kerr, al nono anello complessivo, il quarto da allenatore. Una festa per la formazione di Kerr che, ad un passo dall’1-3 proprio in casa dei Celtics, vince tre gare di fila e torna a trionfare a dopo quattro stagioni.

Stephen Curry realizza 34 punti con 7 rimbalzi e 7 assist e, per la prima volta in carriera, vince il premio di Mvp delle Finals. Agli uomini di Udoka non bastano i 34 punti di un generoso Jaylen Brown, solo 13 quelli di Jayson Tatum.

Ovviamente soddisfatto Steph Curry: “Ho avuto la fortuna e l’occasione di essere di nuovo qui: ho sempre saputo che alla fine di tutto, l’unica cosa che conta è quello che facciamo in campo. Tre anni fa eravamo la peggior squadra NBA? Beh, sappiamo quanto è lunga la strada per arrivare al titolo. Abbiamo affrontato tante grandi squadre, tutte le persone presenti su questo palco hanno recitato la loro parte per arrivare fino a qui, e adesso mi ritrovo qui con due trofei e per me fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo lavorato 12 anni per arrivare a questo livello di consapevolezza, abbiamo creato il giusto mix e soprattutto, quando sei alle Finals, è fondamentale conoscere quale sia il modo per vincere. Questo è un titolo diverso dagli altri”.