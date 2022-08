Niente Us Open per Djokovic: fermato dall’obbligo del vaccino

. Il Centro di Controllo e di Prevenzione delle Malattie statunitense ha confermato infatti l’. Dunque il tennista serbo, non essendo vaccinato contro il Covid-19, è costretto a rinunciare al Major di New York.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Nole sul profilo Twitter: “Purtroppo stavolta non potrò andare a New York per gli US Open”, annuncia il serbo ringraziando i fans per i “messaggi di affetto e sostegno” e augurando “buona fortuna” ai “colleghi giocatori”. Poi la promessa: “Mi terrò in forma e manterrò un approccio positivo aspettando la possibilità di competere di nuovo. Ci vediamo presto, mondo del tennis”.

A nulla sono serviti gli appelli dei colleghi e la petizione dei tifosi che speravano in “un’esenzione speciale”. Nei giorni scorsi due membri del Congresso Usa, i repubblicani Claudia Tenney e Louie Gohmert, hanno inviato al presidente Usa Joe Biden una richiesta ufficiale per la “National Interest Exemption”che, evidentemente, non è stata accolta. Le autorità non hanno allentato le misure di prevenzione: i viaggiatori sono costretti a presentare un ciclo vaccinale completo alle frontiere. Nole non sarà dunque sui campi di Flushing Meadows dal 29 agosto all’11 settembre e crollerà anche in classifica, probabilmente oltre la decima posizione mondiale, a causa dei 1200 punti che andrà a perdere, dato che nel 2021 era stato finalista.