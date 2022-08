Madre di una bimba finisce in ospedale dopo i maltrattamenti del compagno, arrestato 36enne

Ancora un episodio di violenza ai danni di una donna, l’efferato maltrattamento è avvenuto nella mattinata di oggi, 25 agosto, e si è concluso con il soccorso in ospedale della malcapitata. La volante della Questura di Vicenza ha tratto in arresto un 36enne rumeno, ma di origini moldave, residente in città. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare. A finire al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo è stata la compagna, 38enne convivente dell’aggressore. Dopo le cure prestate presso il nosocomio cittadino la donna è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni.

La vittima è riuscita a fuggire di casa dopo una violenta lite con il compagno evitando conseguenze ben più gravi, nella fuga la 38enne ha portato con sé anche la figlia di 7 anni. Ad ospitarla è stata un’amica che l’ha protetta dal ritorno dell’uomo, convincendolo di non aver mai visto la sua fidanzata, una volta scampato il pericolo è stata proprio l’amica a chiamare il 113. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo violento attorno alle 4, ma, lo stesso, ha negato più volte la violenza raccontando che la donna era semplicemente caduta dal letto mentre erano intenti a fare sesso.

Le improbabili scuse non hanno convinto i poliziotti che hanno fatto scattare le manette ai polsi del 36enne, successivamente è stato informato il Pubblico Ministero di turno nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il quale ha confermato l’arresto. L’aggressore è trattenuto presso il carcere Filippo Del Papa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.