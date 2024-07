Olimpiadi 2024 al via, alle 19.30 la cerimonia di apertura sulla Senna. Tennis: Sara Errani giocherà anche in singolare

Attesa finita. Dopo anni di preparazione e di progetti faraonici, Parigi si ritrova adesso centro del mondo. Si alza ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi 2024, 124 anni dopo le prime celebrate nella capitale francese e 100 dopo il bis. Stasera alle 19.30 la cerimonia d’apertura. Tutti gli occhi saranno puntati sulla sfilata degli atleti che, per la prima volta nella storia olimpica, sfileranno non all’interno di uno stadio ma galleggiando sulla Senna. Attese 84 barche e quasi 8.700 atleti per 205 delegazioni.

Sotto la Piramide del più celebre museo del mondo, 80 capi di stato e di governo sono stati accolti, con responsabili di organizzazioni internazionali, sportive e grandi gruppi privati, da Emmanuel e Brigitte Macron, e il presidente del Cio, Thomas Bach. Presente anche il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella.Intanto ottime notizie per il tennis italiano.L’azzurra, che già avrebbe giocato il doppio misto con Andrea Vavassori e il doppio femminile con Jasmine Paolini, sarà presente anche nel torneo più prestigioso. La tennista emiliana è stata ammessa al posto dell’australiana Daria Saville ed esordirà sabato contro la cinese Zheng Qinwen. È l’ennesima bella sorpresa del suo 2024.

Prime Olimpiadi fuori dall’acqua per Federica Pellegrini. “la nostalgia è tanta” racconta in un’intervista a Repubblica l’ex nuotatrice azzurra giunta a Parigi come membro del Cio. Sui suoi pronostici per l’Italia del nuoto, la campionessa rivela: “Ceccon lo aspettiamo per l’oro. Martinenghi se la gioca. Quadarella è da medaglia sia negli 800 che nei 1500”.

L’Italia Team si presenta con la sua delegazione più numerosa di sempre per dimostrare al mondo che a Tokyo 2020 è iniziato un ciclo, nonostante abbia dovuto rinunciare ad alcuni suoi campioni, come Jannik Sinner – costretto a casa da una tonsillite – e Vanessa Ferrari – fuori per infortunio.