Olimpiadi e Paralimpiadi 2032: è Brisbane la sede prescelta dal Cio

Sarà l’Australia e precisamente Brisbane, la sede delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi del 2032. La conferma è arrivata dall’Assemblea del Comitato olimpico internazionale, riunita a Tokyo. I voti a favore sono stati 72 contro 5 contrari. Una vittoria a amni basse visto che la città australiana era l’unica in lizza. Per l’Australia si tratta del terzo appuntamento con i Giochi dopo Melbourne nel 1956 e Sydney nel 2000. La rassegna a cinque cerchi completerà così un vero e proprio giro del mondo che da Tokyo, si sposterà in Europa a Parigi (Parigi), poi verso il Nord America (Los Angeles 2028) e quindi a Brisbane.

Thomas Bach: “Incoraggiamo progetti sostenibili, capaci di offrire la migliore esperienza possibile per atleti e di lasciare solide eredità alle comunità locali”. Questo il commento del n.1 del Cio che ha aggiunto: “La visione e il piano dei Giochi di Brisbane 2032 si inseriscono nelle strategie regionali e nazionali a lungo termine per lo sviluppo sociale ed economico del Queensland e dell’Australia e completano gli obiettivi del Movimento Olimpico delineati nell’Agenda olimpica 2020 e 2020+5, concentrandosi nel fornire memorabili esperienze sportive per atleti e appassionati. Il voto di oggi è un voto di fiducia: Brisbane e il Queensland organizzeranno magnifici Giochi Olimpici e Paralimpici. Abbiamo ricevuto molti feedback positivi dai membri del CIO e dalle Federazioni Internazionali negli ultimi mesi. Ora abbiamo diverse potenziali candidate per il 2036 e anche per il 2040, cioè tra quasi 20 anni. Non ricordo di essere mai stato in questa posizione addirittura 20 anni prima dei Giochi Olimpici”.

Il Cio ha anche auspicato la presenza del pubblico alle prossime Olimpiadi invernali di Pechino, in programma nel febbraio 2022. I biglietti per quell'appuntamento, saranno acquistabili a settembre, invece che come precedentemente previsto, a maggio.

Scott Morrison: “Sappiamo cosa serve per portare a termine con successo i Giochi in Australia”, ha detto il Primo Ministro ai membri del Comitato Olimpico Internazionale in un collegamento video in diretta di 11 minuti dal suo ufficio., primo ministro australiano: “I Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032 forgeranno un’eredità duratura per l’intera nazione. Sosterranno la crescita economica e gli investimenti, offriranno benefici duraturi alla comunità e ispireranno la prossima generazione di atleti australiani. Sono orgoglioso dell’Australia, orgoglioso del Queensland e orgoglioso della nostra squadra, che ha assicurato questa vittoria al nostro Paese. Il governo del Commonwealth ha sostenuto fin dall’inizio la candidatura di Brisbane ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032”.

Gli eventi saranno organizzati in tutto il Queensland, inclusa la Gold Coast, che ha ospitato i Giochi del Commonwealth del 2018. Brisbane ha affermato di avere già l’84% di stadi e sedi di eventi già pronti per soddisfare la richiesta del CIO di evitare spese eccessive.