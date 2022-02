Ottava medaglia a Pechino, Omar Visintin è bronzo nello snowboard

Ancora una medaglia per l’Italia, è l’ottava per la spedizione all’Olimpiade Invernale di Pechino. Omar Visintin si mette al collo il bronzo nello snwoboard cross, arrivando alle spalle dell’austriaco Alessandro Haemmerle, vincitore al fotofinish sul canadese Eliot Grondin. L’altro italiano in gara Tommaso Leoni è arrivato ottavo.

Ovviamente soddisfatto Visintin che ha detto: “Aspettavo questa medaglia da otto anni. A Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a PyeongChang 2018 successo la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso sono arrivato un po’ meno favorito, ma sapevo di avere buone chance al mio arco”. Poi sulla gara ha raccontato: “Non essendo il più forte su una partenza molto tecnica dove ogni piccolo errore ti costa tanto tempo, ho pensato di passarla in sicurezza per prendere i miei rischi successivamente perché sapevo di avere la possibilità di recuperare terreno e posizioni. L’infortunio al gomito di dicembre è stata una mazzata, il braccio non è al massimo, ma tanto mi è bastato per mettermi al collo il bronzo”.

E dopo una medaglia c’è subito un altro impegno, la prova a squadre. L’azzurro è determinato: “da domani ci concentriamo sulla prova a squadre dove siamo fortissimi e in lizza per un’altra medaglia”.