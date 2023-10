Pallone d’oro: Leo Messi trionfa per l’ottava volta in carriera

La notizia era nell'aria, da Parigi è arrivata l'ufficialità: Leo Messi vince il suo ottavo Pallone d'oro, nessuno come lui nella storia di questo prestigioso premio. Decisivo il trionfo ai Mondiali di Qatar 2022 con la sua Argentina; l'unico alloro che mancava nella straordinaria carriera del 36enne fuoriclasse argentino, attualmente in forza al Club Internacional de Fútbol Miami. Sul podio: Erling Haaland e Kylian Mbappé. Premiati i 36 gol segnati dall'attaccante norvegese nella scorsa Premier League e i 12 sigilli in Champions League. Un attaccante fenomeno a soli 23 anni che con le sue reti ha contribuito al fantastico “treble” del Manchester City di Guardiola: Premier, FA Cup e Champions league in una sola stagione.

A Mbappé invece non è bastata la tripletta in una finale di Coppa del Mondo: record che condivide con l'inglese Geoff Hurst. All'attivo del francese, anche i suoi 29 gol che hanno contribuito alla vittoria del Paris Saint Germain in Ligue 1. Gradino più basso del podio per il fortissimo attaccante transalpino. Completano la top five altri due calciatori dei Citizens: De Bruyne e Rodri. Un solo italiano tra i primi 30: l'interista Barella che centra la 27esima posizione. Per il resto, della Serie A ci sono: il capocannoniere del campionato scorso Victor Osimhen campione d'Italia con il Napoli (8°), il suo compagno di squadra azzurro Khvicha Kvaratskhelia (17°) e l'altro interista Lautaro (20°).

Altre curiosità. Per la serie, la classe non ha età: Luka Modric, Pallone d'oro 2018, nonostante i suoi 38 anni ottiene la decima posizione. Mentre, l'altro madridista Jude Bellingham, diciottesimo nella classifica per il Pallone d'Oro, centra il riconoscimento per il miglior giovane, il famoso trofeo Kopa assegnato al miglior calciatore Under 21. Il nuovo astro nascente del calcio mondiale, centrocampista inglese che ha compiuto 20 anni lo scorso giugno, succede dunque a Mbappé, De Ligt, Pedri e Gavi. Tutto come previsto anche per quanto riguarda il Pallone d'Oro femminile: trionfa Aitana Bonmati, stella del Barcellona Women.