Maltempo, Milano allagata. Chiusa autostrada del Brennero. Allerta rossa in Veneto

Stamattina verso le 4 un violento temporale si è abbattuto su Milano e intorno alle 6 il fiume Seveso è esondato come tra l’altro era stato già annunciato dall’assessore alla sicurezza del Comune. Le strade nelle zone di Niguarda e Ca’ Granda e i sottopassi Negrotto e Rubicone sono sott’acqua. Sono state evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l’innalzamento delle acque dell’omonimo fiume. Fulmini e vento forte hanno sferzato alberi e impalcature ma al momento non risultano feriti né crolli di impalcature o cedimenti importanti.

Disagi sull’autostrada del Brennero che è chiusa in direzione nord al confine di Stato, a causa di una frana avvenuta nella notte sul territorio austriaco: si segnalano code di mezzi pesanti tra Bressanone e Vipiteno. La superstrada Milano-Meda risulta bloccata da allagamenti e lunghe code in più punti e proprio a Meda è esondato il torrente Tarò, con conseguenze su tutta la circolazione stradale. Inoltre un guasto alla linea ferroviaria, tra Mariano Comense e Seveso, ha provocato ritardi anche alla circolazione dei convogli Trenord.

Sono stati ben 80 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto soprattutto nelle province di Belluno, Venezia e Treviso. A Belluno i vigili del fuoco con il supporto dei volontari hanno effettuato 30 interventi per alberi abbattuti, smottamenti e danni d’acqua. In provincia di Treviso svolti 21 interventi per la rimozione di alberi e rami pericolanti nella zona di Treviso, Silea e Roncade. Venezia, grazie al Mose, è stata risparmiata da un’acqua alta eccezionale, che alle 23,05 ha toccato una massima di un metro e 54 centimetri, misurati alla diga sud del Lido.

In Friuli Venezia Giulia la protezione civile ha segnalato la presenza di alberi caduti sulla strada regionale 355 a Forni Avoltri, su una linea telefonica nel comune di Trasaghis e altri nel comune di Tolmezzo. Cadute impalcature a Mortegliano. Oggi è stata diramata l’allerta rossa per il maltempo in Veneto; arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige; gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana.