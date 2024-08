Parigi 2024: Mattia Furlani, bronzo nel lungo. Italvolley femminile, storica semifinale

Dopo il controverso caso Nadia Battocletti, con ricorsi e controricorsi che alla fine hanno confermato il quarto posto dell’azzurra nei 5000 metri,A soli 19 anni, l’atleta nato a Marino (Roma) dimostra di non soffrire per niente l’emozione della sua prima Olimpiade e conquista un fantastico bronzo nel salto in lungo con la misura di 8,34.Una gara vinta dal solito fenomeno greco Miltiadis Tentoglou, dominatore di questa disciplina negli ultimi anni. Secondo oro olimpico per l’ellenico con la straordinaria misura di 8.48. Argento al giamaicano Wayne Pinnock: 8,36.C’è anche un bellissimo ricorso storico: Italia nuovamente di bronzo nel salto in lungo 40 anni dopo l’acuto di Giovanni Evangelisti alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. A Parigi 2024, Furlani inizia con un 8,34 per poi fare 8,25 e successivamente due nulli. Ma al quinto tentativo l’azzurro piazza ancora una volta un eccezionale 8,34 e al sesto tentativo 8,27; sfiorando poi anche l’argento, 2 centimetri, con una misura ripetuta ben due volte.

Il 2024 meraviglioso di Mattia Furlani. L’atleta dei Castelli Romani con questo bronzo olimpico corona una stagione fin qui perfetta. In precedenza, infatti, erano arrivati due argenti, sempre dietro al fenomeno Tentoglou: ai Mondiali indoor di Glasgow a marzo e agli Europei di Roma a giugno. Senza dimenticare che in tutto questo Mattia ha anche sostenuto e superato gli esami di maturità a scuola.

Gioia e lacrime per Furlani. Al termine, l’azzurro ha dichiarato: “Non riesco a smettere di piangere. È sicuramente l’emozione più grande della mia vita e per cominciare voglio ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino sempre, e hanno permesso tutto questo. Credo sia stata tecnicamente la mia migliore gara in carriera e sono proprio contento di come ho saltato. Spero che questa medaglia sia solo il punto di partenza per poterne conquistare tante altre”.

Italvolley storica. La nazionale femminile di pallavolo batte 3-0 la Serbia e per la prima volta nella sua storia accede a una semifinale olimpica. Questi i parziali: 26-24, 25-20, 25-20. Dunque, una gran bella rivincita per le azzurre dopo l’eliminazione subita a Tokyo 2020 per mano delle stesse ex jugoslave. Italia trascinata dalla solita Egonu e da una grande Fahr. Ora per continuare a sognare c’è la Turchia già battuta 3-0 ai gironi. Brasile-Usa, invece, è l’altra semifinale. Azzurri sempre all’ottavo posto nel medagliere con 9 ori, 10 argenti e 7 bronzi.