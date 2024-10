Pecco Bagnaia vince in Thailandia, Sainz parte dalla pole in Messico

Due o quattro ruote, l’ultima domenica di ottobre è all’insegna dei motori. Da una parte il Motomondiale in Thailandia, dall’altra la Formula 1 in Messico.

A Buriram è Francesco Bagnaia a conquistare il successo nella diciottesima tappa del Motomondiale, classe MotoGp. In una gara condizionata dalla pioggia, il pilota italiano fatica in partenza per poi mettersi all’inseguimento di Martin, riuscendo a infilarlo dopo un lungo dello spagnolo al quarto giro per poi andare in fuga. Terzo Pedro Acosta. La vittoria consente a Bagnaia di accorciare a 17 punti su Martin che resta leader dell’iridata a due gare dal termine della stagione.

In Formula 1, Sarà Carlos Sainz a partire in pole position nel GP del Messico, 20esima tappa del Mondiale. Lo spagnolo della Ferrari ha completato un giro capolavoro nel Q3, chiudendo in 1’15’’946 e tenendosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Al fianco del britannico in seconda fila ci sarà l’altra Ferrari di Charles Leclerc, che non è riuscito a tenere il ritmo strepitoso del compagno di team. Semaforo verde alle 21.

Ovviamente soddisfatto il figlio d’arte, prossimo al divorzio dalla Rossa. “Sono molto contento” le parole di Sainz. “Ho fatto un paio di grandi giri, giri quasi perfetti. Normalmente non mi succede in Messico, perché la pista che è molto scivolosa. Con la Ferrari da Austin abbiamo fatto un passo aventi, anche in qualifica. La direzione è quella giusta. Ora guardiamo a domani, ma per ora mi prendo la pole”.