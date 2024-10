La carica dei 50 per la giornata ecologica, anche il sindaco con secchio e bruschetto

Se il tempo un po’ grigio di ieri mattina aveva inizialmente fatto tentennare gli organizzatori, non c’è invece stato dubbio alcuno sull’ottima riuscita della giornata ecologica voluta dall’amministrazione comunale di Piovene Rocchette in collaborazione con Alto Vicentino Ambiente.

Oltre una cinquantina i partecipanti che appena avuto conferma, si sono dati appuntamento di buon’ora per dare una pulita al paese. Divisi a squadre, molte delle quali composte anche dagli amministratori stessi oltre che dai rappresentati di molte associazioni – in testa il sindaco Renato Grotto – i volontari dell’ambiente, armati di sacchi e palette, si sono subito messi all’opera. Tra i lavori più onerosi ma sicuramente anche più apprezzati, una prima pulizia della scalinata del Municipio: raccolti con grande attenzione e non poco senso civico, rifiuti di ogni genere, una grande quantità di verde e rovi sfalciati dai partecipanti, centinaia di mozziconi di sigaretta e perfino una testa in plastica abbandonata lungo le vie cittadine. L’iniziativa, la seconda di quest’anno – spiega l’assessore all’ambiente Daniele Sartore – verrà sicuramente ripetuta anche nel 2025. Abbiamo particolarmente apprezzato la presenza dei nostri ragazzi, appositamente invitati: in settimana la classe che risulterà aver partecipato con più componenti verrà premiata con un buono acquisto, consegnato intanto simbolicamente ai rappresentanti del consiglio comunale ragazzi presenti tramite la consigliera con delega all’istruzione Marta Toniolo”.

Un buon acquisto che potrà essere utilizzato presso la cartoleria del paese, valorizzando così anche il commercio locale: un lavoro di squadra a tutto tondo per ribadire, ancora una volta, che davvero il bene comune è un bene di tutti.