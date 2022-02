Pechino 2022, Federica Brignone è bronzo nella combinata alpina

Ancora una medaglia per l’Italia nello sci alpino femminile, ancora un alloro per Federica Brignone. L’azzurra, già argento nel gigante, vince la medaglia di bronzo nella combinata alpina, dietro al duo svizzero formato da Michelle Gisin e Wendy Holdener.

Ovviamente soddisfatta la Brignone, consapevole di aver dato tutto: “Ho fatto del mio meglio, ma non ci sono riuscita. È comunque fantastico aver preso altre due medaglie. Di sicuro mi aspettavo di più dal SuperG, dopo il settimo posto ero giù con la testa e stanca. Ma dopo due giorni di riposo mi sono allenata in slalom e mi sono detta: sono qui anche io, probabilmente sono i miei ultimi Giochi e prenderò tutto quello che posso“

La Brignone riconosce il merito delle avversarie: “Gisin e Holdener hanno sciato alla grande in slalom. Non avevo possibilità con loro e non avevo tanto margine in discesa per cercare una medaglia migliore. Sono stato fortunata che Shiffrin sia uscita. Ma questo è lo sci, questo è lo sport. Ho solo cercato di sciare al meglio senza correre troppi rischi”.