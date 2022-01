Pechino 2022, nuova avventura per Federica Pellegrini. Corre anche la Goggia

Dal costume al colletto bianco il passo è lungo, ma è il segno della svolta e della nuova vita di Federica Pellegrini. I Giochi Olimpici non la vedranno protagonista in vasca, se non altro perchè sono quelli invernali di Pechino 2022, ma la vedranno protagonista come membro del CIO. La nuotatrice italiana, ormai ex, è entrata a far parte del Comitato Olimpico Internazionale, ed il primo appuntamento è quello della kermesse a Cinque Cerchi che prenderà il via il 4 febbraio prossimo.

Ed i giochi invernali cinesi sono l’obiettivo di Sofia Goggia, che si sta riprendendo dall’infortunio al ginocchio sinistro, dopo averne riportato la distorsione con lesione parziale del legamento crociato. Già nei giorni scorsi aveva postato una foto sul suo profilo Instagram con la didascalia “Work molto in progress”, insieme con un altro messaggio positivo come “Avanti con fiducia”, segno che l'atleta bergamasca vuole essere all'appuntamento per poter difendere il titolo olimpico nella gara del 15 febbraio.

La discesista azzurra intanto è stata visitata dalla Commissione Medica Fisi, e ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro. Tutto come sperato, più che previsto come conferma la Goggia che ha detto: “Le cose stanno progredendo nel modo sperato.Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione”. Nel corso dei prossimi giorni, la Goggia sarà in grado di intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina, senza tralasciare ovviamente le terapie fisiche che le sono necessarie.