Recuperi di Serie A: la Juve pareggia ancora ma frena la Dea, il Milan torna a vincere

E’ stato un martedi di campionato dedicato ai recuperi di due gare valide per la 19° giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. Due gare saltate per l’impegno di Supercoppa italiana. La Juventus pareggia ancora: 1-1 a Bergamo contro l’Atalanta e Thiago Motta è sempre più “Mister X” perchè adesso sono addirittura 13 i pareggi collezionati dai bianconeri nei primi 20 turni di campionato. Peraltro, la maggior parte dei pari sono maturati nonostante Madama fosse passata in vantaggio. In tutto questo, però, la Juve rimane l’unica squadra imbattuta del campionato.

Dal canto suo, la Dea si conferma in crisi. Tre pareggi di fila in A per la squadra di Gasperini e in mezzo la sconfitta contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa in terra araba. Gli uomini del Gasp sono stanchi, il Napoli capolista ringrazia e a pochi giorni da Atalanta-Napoli, il team di Antonio Conte resta a +4 sugli orobici. Oltretutto, è Retegui entrato dalla panchina a salvare i suoi pareggiando la prima rete in bianconero di Kalulu. Un gol che consente all’italo-argentino di diventare capocannoniere in solitaria con 13 centri, rispetto ai 12 dell’interista Thuram.

Allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, Diao illude il Como, poi Theo Hernandez e Leao rialzano il Milan. Finisce 2-1 per la compagine di Sergio Conceicao, ma, il Diavolo, per motivi diversi, perde tre pedine importanti: Morata, Pulisic e Thiaw. L’attaccante spagnolo, ammonito, salterà la sfida contro la Juventus in quanto era diffidato; problemi muscolari, invece, per lo statunitense e per il tedesco. Padroni di casa illusi dal gol del nuovo arrivato. Una girata del terzino francese e la rete del portoghese ribaltano il match regalando al Milan tre punti preziosi per la corsa alla zona Champions.

Atalanta-Juventus 1-1. Al Gewiss Stadium è stata una partita molto equilibrata. Nella prima frazione di gioco ritmo basso e zero reti grazie alle parate del portiere juventino Di Gregorio e a quelle dell’estremo difensore bergamasco Carnesecchi. Imprecise altre conclusioni da parte delle due compagini. Ripresa del tutto diversa: si aprono gli spazi e il match si infiamma. Kalulu scatenato: prima centra un palo di testa, poi sblocca la gara di sinistro su assist di McKennie al 54′. Retegui, entrato al posto di De Ketelaere, pareggia con un guizzo di testa anticipando Savona in area al 78′.

Como-Milan 1-2. Brutto primo tempo degli ospiti, pericolosi solo al 21′ con una doppia occasione per Reijnders e Morata. Conceicao nella seconda frazione di gioco riparte con tre cambi: dentro Abraham, Musah e Jimenez. Quest’ultimo al posto dell’infortunato Pulisic. Nonostante i cambi milanisti è il Como a passare in vantaggio al minuto 60 con il primo gol in A dell’attaccante ex Betis Siviglia, sbarcato in casa lariana in questo mercato di gennaio: sinistro rasoterra sul palo di Maignan non esente da colpe. Il ribaltone rossonero matura in 5 minuti tra il 71′ e il 76′: pari fortunoso di Theo, raddoppio di Leao con tocco morbido.