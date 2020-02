Seria A di calcio: la 23ª giornata riparte con Roma-Bologna

. Alle 20:45 le due squadre scenderanno in campo all’Olimpico per darsi battaglia. La squadra di Fonseca è reduce dalla disastrosa trasferta di Reggio Emilia che ha visto il Sassuolo conquistare i tre punti grazie al 4-2 finale. I giallorossi hanno sbagliato l’approccio alla partita, errore che dovranno assolutamente evitare stasera, quando di fronte si troveranno un Bologna in ottima salute, capace di ribaltare il momentaneo svantaggio nelle ultime due sfide contro Spal e Brescia.

Intanto per quanto riguarda le formazioni in casa Roma: Perotti è favorito su Pastore al posto dello squalificato Pellegrini, anche se Mkhitaryan è recuperato. Dubbio sul fronte terzini: Fonseca valuta il rientro di Kolarov a sinistra con spostamento a destra di Santon. Kluivert e Under confermati, sugli esterni.

Per Fonseca ora è d’obbligo far dimenticare i 4 gol subiti contro il Sassuolo. “Ho capito cosa è successo a Reggio Emilia – ha detto l’allenatore giallorosso in conferenza stampa-. Non è stato solo un problema di mentalità. Ho sbagliato tatticamente, i giocatori tecnicamente. Il problema è stato l’avvio, dopo i primi due gol la squadra ha perso equilibrio”.

Poi Fonseca risponde anche a chi gli chiede un ‘cambio di passo’: “Ci stiamo lavorando su per migliorare, se vogliamo vincere dobbiamo sempre essere ambiziosi. Ma devo dire che la squadra mi ha dato sempre sensazioni buone da questo punto di vista, forse solo in 3-4 gare abbiamo sbagliato atteggiamento e mentalità”.

Mihajlovic perde invece Sansone, al suo posto Barrow con Orsolini e Soriano alle spalle di Palacio. Dominguez al posto dello squalificato Poli. Intanto l’allenatore del Bologna è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia Seràgnoli di Bologna “dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone”. Lo fa sapere in una nota l’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola. A questo punto la sua presenza per questa sera non dovrebbe essere messa in dubbio: quasi sicuramente il tecnico serbo sarà allo stadio, resta solo da capire se assisterà alla partita dalla sua panchina o da un apposito skybox.

Probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Perotti, Kluivert, Under, Dzeko

BOLOGNA (4-3-2-1): Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomyiasu, Soriano, Schouten, Dominguez, Orsolini, Barrow, Palacio