Serie A, 27esima giornata: Atalanta da urlo, Lazio e Inter si buttano via. Dzeko trascina la Roma

L’Atalanta si conferma Dea, Lazio e Inter si buttano via, Dzeko ribalta la Sampdoria e lancia la Roma. Questo in sintesi l’esito del mercoledi di campionato che ha visto completare la 27° giornata di Serie A: la prima completa andata in scena dopo il lockdown. E nella Bergamo ferita dal coronavirus,contro la Lazio è da urlo.

Un 3-2 orobico che sa molto di nemesi per i biancocelesti: la straordinaria corsa scudetto della squadra di Simone Inzaghi iniziò proprio un girone fa: era il 19 ottobre scorso quando all’Olimpico i capitolini passarono dallo 0-3 contro i bergamaschi a un clamoroso 3-3 finale, grazie a due generosi rigori concessi dall’arbitro Rocchi. Stavolta invece la Lazio passa dal 2-0 al 2-3 e vede allungare la capolista Juventus a +4.

Inter, incredibile 3-3 contro il Sassuolo al Meazza. Un pareggio che quasi sicuramente compromette del tutto la rimonta scudetto sognata e voluta da Antonio Conte: Juve a +8 sui nerazzurri. Dzeko trascina i giallorossi all'Olimpico: con due magie il bosniaco regala tre punti a una discreta Roma che non brilla contro la Sampdoria ma resta in corsa per la zona Champions League.