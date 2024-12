Serie A: Atalanta sempre capolista, bene Juventus, Roma e Venezia

La Dea, in tal modo, risponde al Napoli e si riprende la testa della classifica con due punti di vantaggio sui partenopei di Antonio Conte e 6 sull’Inter campione d’Italia, impegnato lunedi 23 dicembre al Meazza nel derby lombardo contro il Como. Ricordiamo che i nerazzurri di Simone Inzaghi devono sempre recuperare la partita in casa della Fiorentina. Nella domenica prenatalizia spiccano anche: la vittoria della Juventus a Monza, il pokerissimo con cui la Roma liquida il Parma all’Olimpico e la vittoria interna del Venezia nello scontro salvezza col Cagliari.

Atalanta-Empoli 3-2. In questa 17esima giornata di Serie A non è stato facile per CDK e compagni piegare l’ottimo Empoli di D’Aversa. A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti grazie alla rete di Colombo dopo 13 minuti. Gli orobici, però, reagiscono e completano il ribaltone già nel primo tempo con i gol di Charles De Ketelaere al 34′ e di Lookman nel recupero della prima frazione di gioco. L’Empoli non si arrende e al 57′ pareggia con Esposito su calcio di rigore. Ma, quando sembra fatta, i toscani subiscono il colpo da biliardo di De Ketelaere che cala la doppietta all’86’ mandando in delirio il popolo bergamasco.

Monza-Juventus 1-2. La Vecchia Signora ritrova la vittoria in campionato e resta l’unica squadra imbattuta dopo 17 turni. Al vecchio Brianteo, accade tutto nel primo tempo. I bianconeri aprono le marcature al 14esimo: cross di Teun Koopmeiners e gol di Weston McKennie che spedisce il pallone in rete sotto la traversa. Otto minuti dopo i lombardi pareggiano grazie a un gran gol di Samuele Birindelli che si coordina bene in area e di prima intenzione insacca sulla sinistra dell’ex Di Gregorio. Al 39′ Nico Gonzalez piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro sulla destra. E’ il gol della vittoria juventina. Monza sempre ultimo in classifica, adesso il tecnico Alessandro Nesta rischia di non mangiare il panettone.

Roma-Parma 5-0. Davanti al trio scudetto 2001 Montella-Tommasi-Candela, i giallorossi di Ranieri riscattano la pessima prestazione di Como travolgendo i ducali. Grande protagonista Dybala: in avvio di gara l’argentino sblocca il match procurandosi e trasformando un calcio di rigore, al 51′ firma il 3-0 e all’83’ regala a Dovbyk un cioccolatino che vale la cinquina romanista. In mezzo: al 13′, il bel destro al volo del belga Saelemaekers e al 74′ il poker su rigore di Paredes. Curiosità: Dybala e Paredes a segno in coppia su penalty come in quel 18 dicembre 2022 quando decisero la finalissima dei Mondiali in Qatar contro la Francia. Altra curiosità: Ranieri non ha effettuato cambi, quasi un unicum nel calcio moderno.

Venezia-Cagliari 2-1. Vittoria pesantissima in chiave lotta salvezza per i lagunari di Eusebio Di Francesco. Il portiere dei veneti Stankovic, figlio di Dejan, abbassa la saracinesca su Mina e Zampano firma il vantaggio per i padroni di casa: colpo di testa vincente al 38′ su assist di Oristanio. Nella ripresa, lo stesso Oristanio segna il 2-0 ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ci pensa Sverko a raddoppiare al minuto 67. Il finale di partita, invece, è tutto del Cagliari: i sardi prima accorciano le distanze con Pavoletti al 76′ poi mettono pressione al Venezia. Il risultato non cambia soprattutto grazie alle parate di Stankovic.