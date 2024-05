Serie A: cade l’Inter col Sassuolo, la Lazio si fa rimontare dal Monza

Gol biancocelesti di Immobile e Vecino, doppietta di Djuric per i brianzoli.con Ballardini che ora guarda alla salvezza dopo il gol di Laurientè.

Dopo la gara dello U-Power Stadium è amareggiato Igor Tudor: “Non è stata una delle nostre partite migliori, ma prendiamo questo punto contro una squadra di qualità. Potevamo fare di più in attacco e difesa, ma purtroppo non siamo riusciti. Prendiamo il pareggio e giriamo la pagina per le partite che sono rimaste”.

Ovviamente soddisfatto Raffaele Palladino: “Abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, la squadra si è espressa in modo incredibile e con coraggio. Quest’anno siamo andati spesso sotto, ma non abbiamo mai perso e non è facile. Però questo fa parte delle stagioni, ora voglio focalizzare sui lati positivi della squadra che sono tanti a partire dalla crescita dei ragazzi. Oggi credo sia stata una delle nostre migliori partite”.

L’Inter Campione d’Italia perde contro il Sassuolo 1 a 0, ai neroverdi basta il gol di Laurientè che riaccende la fiamma della salvezza. Davide Ballardini è soddisfatto dopo la vittoria: “È un’impresa, battere l’Inter per una squadra come la nostra è un evento straordinario – ha spiegato il tecnico del Sassuolo -. La squadra, in tutti i suoi elementi, ha dato grande generosità e attenzione”. Poi sulla corsa salvezza: “Salvezza possibile? Devi fare queste partite qua. Poi non so cosa può succedere, ma facendo queste prestazioni e cercando di mettere anche più personalità, perché i giocatori ci sono per gestire meglio il pallone e condizionare di più gli avversarie, le premesse ci sono per fare bene da qui alla fine”.

Amareggiato Simone Inzaghi, ma il tecnico non fa drammi: “Siamo partiti lenti e non abbiamo approcciato bene la gara. Dopo il loro gol abbiamo fatto meglio, mosso più velocemente la palla e forse meritavamo di pareggiare a fine primo tempo”. Poi Inzaghi aggiunge: “Nella ripresa, nonostante il cambio di assetto, però poi abbiamo creato poco. Dovevamo fare di più e ci dispiace per i tifosi che sono venuti a vederci”.