Serie A: comanda la Roma del Gasp. L’Inter cade nel derby col Milan

Comanda la Roma. Il 12° turno sorride ai giallorossi di Gian Piero Gasperini che sbancano Cremona per 3-1 e si godono la vetta della classifica in solitaria. L’Inter invece in seguito alla sconfitta per 1-0 nel derby col Milan, precipita dal primo al quarto posto. Ma la testa della graduatoria continua a essere caratterizzata da una grande ammucchiata: le prime 5 racchiuse in soli tre punti. Questa la nuova situazione alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali: Roma 27 punti, Milan e Napoli 25, Inter e Bologna 24. L’equilibrio, dunque, continua a caratterizzare questa Serie A. Nella domenica calcistica bene anche Lazio e Parma. I biancocelesti battono 2-0 il Lecce all’Olimpico portandosi a due punti dal sesto posto occupato dalla Juventus; prezioso colpo salvezza dei ducali a Verona per 2-1.

Cremonese-Roma 1-3. Pronti via e gli ospiti rischiano di andare sotto, ma, il portiere Svilar è ancora una volta super e stoppa il tentativo di Bonazzoli. Al minuto 17 la Lupa del Gasp colpisce: il tiro mancino di Soulé dal limite dell’area è chirurgico e non lascia scampo all’estremo difensore dei lombardi Audero. A proposito di portieri: subito dopo il solito Svilar abbassa nuovamente la saracinesca negando la rete a Vandeputte. Nel secondo tempo la Roma chiude il conto. Al 64′ raddoppia Ferguson, primo gol per l’irlandese in A; Wesley al 69′ cala il tris. In pieno recupero è di Folino il gol della bandiera grigiorossa.

Inter-Milan 0-1. I rossoneri di Max Allegri soffrono a lungo l’intensità mostrata dalla squadra di Chivu e nella prima frazione di gioco si salvano soltanto grazie alle grandi parate di Maignan e ai due legni colpiti da Acerbi e Lautaro. Scampato il pericolo il Diavolo nella ripresa sblocca il match con un tap-in vincente di “Capitan America” Pulisic. I nerazzurri hanno la grande opportunità di pareggiare dal dischetto: rigore concesso per pestone di Pavlovic su Thuram, ma Calhanoglu si fa ipnotizzare da un formidabile Maignan. I posticipi del lunedi Torino-Como e Sassuolo-Pisa completeranno il quadro prima del ritorno delle Coppe europee.