Serie A: emozioni e polemiche al Meazza, l’Inter piega la Juve. Vincono anche Viola e Dea

Dopo lo scoppiettante anticipo del venerdi con il Milan corsaro a Pisa trascinato dall’intramontabile Modric, nella giornata di San Valentino sono andati in scena altri tre anticipi emozionanti e validi per la 25esima giornata di Serie A. Fuochi d’artificio al Meazza per il tanto atteso “Derby d’Italia”: l’Inter torna a vincere uno scontro diretto battendo la Juventus 3-2 con gol di Zielinski all’ultimo respiro. L’Atalanta sbanca uno stadio Olimpico semivuoto superando per 2-0 la Lazio e continua la sua straordinaria rincorsa alla zona Champions che ora è lontana solo 4 punti. Prezioso colpo salvezza della Fiorentina che vince 2-1 a Como e, in attesa delle altre partite, esce dalla zona retrocessione.

Luci e polemiche a San Siro. Il “Derby d’Italia” non delude le attese e regala emozioni fino all’ultimo secondo del recupero. Gara però viziata dal grave errore dell’arbitro La Penna che al 42′ espelle per doppio giallo lo juventino Kalulu. Le immagini dimostrano che nel caso della seconda ammonizione il fallo su Bastoni non c’è: ma il ridicolo protocollo arbitrale non prevede l’intervento del Var in occasione di cartellini gialli. L’auspicio è che a breve il protocollo cambi, almeno quando si tratta di seconda ammonizione che porta al rosso. Luciano Spalletti, furioso, dopo aver disertato inspiegabilmente la conferenza stampa della vigilia, non si presenterà nemmeno per le interviste post-partita. Dura la dirigenza bianconera: “Arbitri e protocollo Var inadeguati”.



Ribaltoni e contro ribaltoni al Meazza. Partenza al cloroformio, poi al minuto 17 Luis Enrique provoca l’autogol di Cambiaso sul quale il portiere Di Gregorio sbaglia l’intervento. Lo stesso Cambiaso al 26′ si riscatta segnando il gol del pareggio dopo una dormita della difesa nerazzurra. Nella ripresa, assedio Inter e gol di Pio Esposito al 76′: splendido lo stacco aereo del giovane attaccante. Sembra finita e, invece, Locatelli trova la rete del 2-2 con un bel destro in diagonale all’83’. Veemente la reazione degli uomini di Chivu che trovano il gol vittoria al 90′ con un sinistro da fuori di Zielinski. Il successo consente all’Inter di tornare a +8 sul Milan che mercoledi 18 febbraio recupererà la gara interna contro il Como.

Como-Fiorentina 1-2 e Lazio-Atalanta 0-2. La Viola si ritrova e intraprende la strada per la salvezza: agganciato al quartultimo posto il Lecce a quota 21 punti, in attesa di Cagliari-Lecce di domenica. Gigliati avanti al 26′ grazie a un gol di prepotenza di Fagioli. Raddoppia Kean su rigore al 54′. Al 77′ l’autorete di Parisi riapre i giochi ma il Como finisce sconfitto e con Morata espulso. A Roma invece la Dea conferma di credere ancora nella zona Champions e manda al tappeto una Lazio non proprio brillante anche se colpisce due pali. Ospiti in vantaggio in chiusura di primo tempo con un rigore trasformato da Ederson. La perla di Zalewski chiude i giochi al 60′.