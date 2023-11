Serie A, Frosinone e Torino affondano Empoli e Sassuolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’undicesima giornata di Serie A si chiude con i due posticipi del lunedì. Il Torino batte 2 – 1 il Sassuolo e raccoglie altri tre punti in classifica portandosi a 15. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per Juric. I neroverdi di Dionisi, invece, restano a quota 11. Vince anche il Frosinone contro l’Empoli. Allo Stirpe finisce 2-1. Di Francesco sale a 15 punti, mentre i toscani restano a quota 7.

Torino – Sassuolo. I granata soffrono ma portano a casa il secondo successo di fila in campionato battendo 2 -1 il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino. Agli uomini di Juric bastano appena 5 minuti per passare in vantaggio: Tameze recupera palla, scappa sulla destra e mette al centro per Sanabria, che non sbaglia. Al 18′ arriva la doccia fredda del pareggio, perché Ricardo Rodriguez perde palla e serve Berardi che regala a Thorstvedt il pallone dell’1 -1, che entra dopo uno splendido sinistro a fil di palo. Nella ripresa, i neroverdi rischiano di completare la rimonta con il legno colpito da Laurienté al 66′, ma due minuti dopo il Toro ritorna in vantaggio: Tameze recupera palla e serve Vlasic che con un preciso diagonale destro batte Consigli.

Frosinone – Empoli. I ciociari danno spettacolo battendo l’Empoli. Allo Stirpe finisce 2-1. La prima rete al 58′ è di tacco e arriva da Cuni su assist di Reinier, mentre il raddoppio al 74′ lo sigla Ibrahimovic. Nel finale i toscani accorciano le distanze con il colpo di testa all’86’ di Caputo. Un minuto dopo, l’ex Samp troverebbe anche il 2-2, ma segna in fuorigioco. Finale in sofferenza ma senza l’acuto finale.