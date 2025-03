Serie A: il Bologna vince e resta quarto, la Juve tiene il passo, settebello Roma

Dopo la sosta per le Nazionali, riecco il massimo campionato di calcio con i primi quattro anticipi validi per la 30esima giornata di Serie A. La sintesi: il Bologna sa solo vincere e resta saldo al quarto posto, esordio con vittoria per Igor Tudor sulla panchina della Juventus, mentre la Roma di Sir Claudio Ranieri centra il 14esimo risultato utile di fila, infila la settima vittoria consecutiva e continua a scalare la classifica in chiave Europa. Al Sinigaglia, botta e risposta tra Como e Empoli.

Venezia-Bologna 0-1. I felsinei allenati da Vincenzo Italiano continuano a correre verso la prossima Champions League. Nel primo tempo occasioni per Zerbin (31′) e Idzes (40′). Poi a inizio ripresa ci pensa Orsolini con uno splendido sinistro al volo su assist di Cambiaghi a firmare il gol partita. Orsolini crea e segna, Skorupski conserva: portiere polacco bravo sul pallonetto di Yeboah al minuto 73′. Lagunari sempre più penultimi e vicini al ritorno in Serie B: non vincono da 13 gare.

Juventus-Genoa 1-0. Parte nel migliore dei modi l’avventura di Tudor da allenatore bianconero dopo il disastro della gestione Thiago Motta. All’Allianz Stadium è decisiva la rete di Yildiz al 25′: l’attaccante turco è bravo a concretizzare con una grande giocata in area. Nel secondo tempo gli ospiti, con i cambi decisi da mister Vieira, provano a reagire ma la Juve gestisce bene la gara, è brava a difendersi e si porta a casa tre punti importanti per tenere il passo del Bologna quarto in classifica.

Lecce-Roma 0-1. Aritmeticamente parlando, anche la Roma è clamorosamente tornata in corsa per un posto nella prossima Champions League. E pensare che all’arrivo di Claudio Ranieri, i giallorossi erano a soli due punti dalla zona retrocessione; ora sono a -4 dal quarto posto che vale la Coppa Campioni. Il gol del successo di questo settebello di vittorie porta la firma di Dovbyk che all’80’ è bravo a destreggiarsi in area avversaria, prima di battere il portiere Falcone con un sinistro chirurgico. Cammino da scudetto per la Roma: 36 punti negli ultimi 14 turni.

Como-Empoli 1-1. Gli ultimi 15 minuti di gioco continuano a essere fatali per i lariani che falliscono nuovamente lo scatto-salvezza. Il pareggio consente comunque ai lombardi di mantenere i 7 punti di vantaggio sui toscani sempre terzultimi. Apre Douvikas al 61′ per il Como, pareggia Kouamé al 75′ per l’Empoli. Kouamè sfiora anche il gol della vittoria; una vittoria che sarebbe stata pesantissima per gli uomini di D’Aversa. Nel recupero, cartellino rosso per Fazzini dell’Empoli.