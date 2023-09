L’ultimo saluto a Filippo Chioccarello. Dagli amici una raccolta fondi on line in favore della famiglia

Si tiene la mattina di sabato 2 settembre alle dieci nella chiesa arcipretale Santo Stefano di Piovene Rocchette il funerale di Filippo Chioccarello, l’operaio e musicista 51enne morto nella drammatica uscita di strada della sua auto il 30 agosto a Cogollo del Cengio.

Filippo lavorava come operaio in un’industria metalmeccanica di Velo d’Astico, era sposato con Michela Minchio da 25 anni e padre di due figli: Michael e Elisa. La famiglia abita in via Dante a Piovene Rocchette. Chioccarello era un grande appassionato di musica: era infatti tastierista degli Irrenhaus (bande tributo ai Rammstein), con cui si esibiva molto, non solo nel vicentino.

E proprio Paolo Ciscato e gli altri componenti della sua band hanno avviato, da Piovene Rocchette, una raccolta fondi in favore della sua famiglia, sulla piattaforma on line GoFundMe, che in poche ore ha già raccolto più di tremila euro. L’obiettivo dell’iniziativa di solidarietà è quello di aiutare la famiglia in quanto Filippo, che oltre alla e ai due figli di 13 e 17 anni ha lasciato un padre infermo, era l’unico che lavorava.