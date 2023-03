Serie A: il Milan cade a Firenze, l’Atalanta non sfonda il muro dell’Udinese

Sabato di campionato con i consueti tre anticipi: stavolta validi per la 25° giornata di Serie A. Brutto passo indietro del Milan che cade 2-1 in casa della Fiorentina. Sempre in chiave corsa Champions, l’Atalanta non riesce a sfondare il muro dell’Udinese e rallenta ancora. Il Monza invece torna a correre battendo 2-1 l’Empoli al Brianteo. Ma la notizia del giorno è senza ombra di dubbio la nuova battuta d’arresto di un Milan reduce da tre vittorie di fila in campionato oltre a quella contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di Champions League.

Forse il Diavolo ha già la testa al match di ritorno in casa degli inglesi. La sfida agli Spurs allenati da Antonio Conte è in programma mercoledì 8 marzo a Londra. Si potrebbe spiegare così questa involuzione sotto tutti gli aspetti per i rossoneri. E’ chiaro però che per andare avanti in Coppa Campioni servirà tutto un altro Milan non certo quello visto a Firenze: abulico, impacciato, poco organizzato, spento. Il taccuino del match, 2-1 per la Viola: a segno Gonzalez su rigore al 49′, raddoppio di Jovic all’87’ e platonico gol di Hernandez al 95′.

Bergamo, l’Atalanta contro l’Udinese non sfonda: 0-0. Primo tempo con Lovric e Beto vicini al gol, ripresa di netta marca bergamasca ma la rete non arriva. Il pari comunque va stretto ai padroni di casa, vicinissimi al vantaggio con Pasalic e Toloi. Ma rimane il preoccupante cammino recente della Dea: solo 4 punti nelle ultime 5 gare. E questo peraltro è il primo punto in tre gare dopo le due partite perse contro Lecce e Milan. Oltretutto, l’Atalanta in settimana non ha nemmeno l’impegno nelle Coppe europee; mister Gasp dovrà correre ai ripari.

L’Udinese non perde ma resta nel limbo. La squadra di Sottil dal canto suo tiene botta grazie alle parate di un grande Silvestri e alla buona prova difensiva. La domanda resta la stessa: che fine ha fatto la super Udinese ammirata a inizio stagione? Da quei tempi, solo un successo in casa Sampdoria su 17 match disputati. I friulani non hanno grandi aspirazioni: salvi da tempo, si accontentano di galleggiare.

Ciurria-Izzo gol e il Monza riprende a correre: 2-1 a un Empoli in forte calo. I brianzoli tornano al successo dopo due sconfitte di fila. Decisiva la rete del difensore sugli sviluppi di un corner dopo che Satriano aveva pareggiato il vantaggio iniziale. Dunque, quattro mesi dopo l’ultimo successo casalingo, la squadra lombarda torna a far felici i suoi tifosi e il duo Galliani-Berlusconi. Già raggiunta quota 32 punti che verosimilmente vuol dire salvezza in anticipo. Adesso il Monza può giocare con la mente più libera e togliersi altre belle soddisfazioni in questo suo primo storico anno di Serie A.