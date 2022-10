Serie A: il Milan cade a Torino e adesso è fuga Napoli

Il campionato di Serie A si prepara al rush finale prima del lungo stop a causa del Mondiale d’inverno in Qatar. La 12° giornata intanto sancisce la fuga del Napoli alla luce della caduta del Milan a Torino. L’Atalanta tiene il passo della capolista vincendo 2-0 a Empoli e adesso è seconda in solitaria a -5 dai partenopei inarrestabili. Mentre i campioni d’Italia rossoneri, battuti 2-1 dai granata di Juric, precipitano a -6 dalla vetta. Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, i padroni di casa stendono un Diavolo stanco, spento e sprecone: micidiale l’uno-due in due minuti con le reti di Djidji e Miranchuk al 35′ e al 37′ del primo tempo. Inutile la rete degli ospiti con Messias nella ripresa; un gol peraltro contestato dal Toro.

La Dea riprende a correre. Dopo lo stop interno contro la Lazio, i nerazzurri di Gasperini passano al “Castellani” con un gol per tempo grazie a Hateboer e Lookman. Nuovo rallentamento dell’Udinese che non va oltre lo 0-0 a Cremona. Dopo averla ritrovata in Conference League, la Fiorentina ritrova la vittoria anche in Italia: 2-1 a La Spezia con rete decisiva di Cabral al 90′. Ricordiamo che gli anticipi, oltre allo scatenato Napoli (4-0 al Sassuolo al “Maradona”), hanno sorriso anche a Inter e Juventus: al Meazza 3-0 per i nerazzurri contro la Sampdoria, al “Via del Mare” invece i bianconeri superano il Lecce con la prima rete in A del 21enne Nicolò Fagioli.

Clamoroso all’Olimpico: la Salernitana fa tre gol nella ripresa e ribalta la Lazio. Pesante sconfitta per i biancocelesti che erano passati in vantaggio con Zaccagni. Nel secondo tempo l’ex Candreva, Fazio (ex Roma) e Dia mandano in scena il ribaltone campano. Ammonito Milinkovic Savic, salterà il derby di domenica prossima contro la Roma. Un episodio che ha fatto infuriare il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. La Lazio non perdeva dalla quarta giornata, in casa contro il Napoli, e veniva da sei gare con la porta imbattuta. Primi tre punti fuori casa per la bella Salernitana di mister Nicola che sale così al 10° posto in classifica. Tutto questo in attesa dei due posticipi del lunedi: Verona-Roma alle 18 e Monza-Bologna alle 20.45.